Đám cưới muộn của 20 y bác sĩ sau khi chống dịch tại TP.HCM

Tham dự lễ cưới của anh Nguyễn Lương Nhật An và bác sĩ Trịnh Thị Thu Hằng còn có con gái An Nhi 12 tháng tuổi. Anh An và chị Hằng đã hoãn tổ chức đám cưới 2 lần vào năm 2020 và 2021. "Cảm giác như quay lại khoảng thời gian lúc chuẩn bị cưới 2 lần trước và còn hồi hộp hơn khi hôm nay chương trình được phát trực tiếp", bác sĩ Hằng chia sẻ.