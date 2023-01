Đám cưới của nữ golf thủ gốc Hàn và con trai út nhà tài phiệt

Ngày 1/1, All Kpop đưa tin Lydia Ko, tay golf chuyên nghiệp người New Zealand gốc Hàn, đã tổ chức đám cưới với con trai út của Chung Tae Young, phó Chủ tịch Hyundai Capital.

Cả hai bắt đầu hẹn hò từ mùa xuân năm 2021 và công bố kế hoạch tổ chức hôn lễ vào tháng 6/2022.

Cặp đôi quen biết qua bạn chung, trở nên thân thiết hơn khi cùng chơi golf ở Florida và California.

Chung Joon từng theo học Claremont McKenna College ở California. Anh bắt đầu làm việc tại một trong những công ty trực thuộc Tập đoàn Hyundai ở San Francisco, sau khi tốt nghiệp.

Hôn lễ riêng tư được tổ chức tại Nhà thờ Myeongdong với sự tham dự của gia đình hai bên và bạn bè thân thiết.

Nhà thờ Myeongdong cũng là nơi tổ chức đám cưới cho nhiều thành viên trong gia đình Hyundai. Con gái lớn của Chung Eui Sun, Chủ tịch Tập đoàn Hyundai, cũng đã kết hôn tại nhà thờ hồi tháng 6/2022.

Lydia Ko sinh năm 1997 tại Seoul (Hàn Quốc), theo gia đình nhập cư đến New Zealand từ năm 6 tuổi và nhập tịch quốc gia này.

Bắt đầu chơi golf lúc 5 tuổi, Ko từng giành huy chương bạc tại Olympic Rio 2016, huy chương đồng tại Olympic Tokyo 2020. Cô cũng là tay golf trẻ nhất giành được chiến thắng trong giải đấu của Hiệp hội golf chuyên nghiệp nữ (LPGA) ở tuổi 14. Hiện, nữ golf thủ xếp hạng 4 thế giới.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.