Đám cưới Bennifer chấm dứt 20 năm đeo bám của báo lá cải

Hơn 20 năm trước, sự giám sát của truyền thông khiến Jennifer Lopez và Ben Affleck chia tay. Giờ đây, cả hai nắm quyền kiểm soát bằng một đám cưới riêng tư, không chia sẻ.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí InStyle vào cuối năm 2018, Jennifer Lopez nói rằng sự giám sát gắt gao của truyền thông là một trong những nguyên nhân khiến mối tình của cô với Ben Affleck đổ vỡ vào năm 2004.

"Bạn chỉ tin bất cứ điều gì đọc được trên trang bìa của một tờ báo lá cải", nữ ca sĩ nói.

Gần 4 năm sau đó, cô nối lại tình cũ với Affleck. Cặp đôi đã tổ chức đám cưới và dọn về sống chung từ giữa tháng 7.

Theo The Washington Post, cái kết viên mãn của Bennifer, tên truyền thông đặt cho mối quan hệ giữa Lopez và Affleck, thu hút sự chú ý của những tờ báo nổi tiếng, mạng xã hội nhưng cũng đặt dấu chấm hết cho sự điên cuồng của các trang tin lá cải sau hơn 20 năm.

Jennifer Lopez và Ben Affleck yêu lại từ đầu sau 20 năm. Ảnh: Rich Fury.

Thời kỳ "đói khát" tin đồn

Câu chuyện bắt đầu khi Lopez và Affleck gặp nhau trên phim trường Gigli vào năm 2001, chỉ vài tháng sau khi Lopez kết hôn với biên đạo múa Cris Judd.

Trong vòng một năm sau đó, nữ ca sĩ đã ly hôn với Judd và lao vào "tình yêu mới đầy nóng bỏng" với Affleck, như cách Us Weekly đưa tin vào tháng 8/2002.

Chuyện tình yêu của họ nổi tiếng đến mức có cả tên riêng, Bennifer. Đạo diễn Kevin Smith là người nghĩ ra cái tên này trong quá trình quay Jersey Girl, bộ phim có cả Lopez và Affleck tham gia diễn xuất.

Cặp đôi đính hôn lần đầu tiên vào tháng 11/2002. Kể từ đây, cơn sốt đối với Bennifer ngày càng tăng.

Ben Affleck và Jennifer Lopez gặp nhau trên phim trường "Gigli". Ảnh: Columbia Pictures.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, mọi chuyện đột nhiên chấm dứt. "Bennifer đổ lỗi phương tiện truyền thông khiến đám cưới bị trì hoãn", ABC News đưa tin vào ngày 10/9/2003, chỉ vài hôm trước ngày tổ chức lễ cưới dự kiến.

Cặp sao đã hủy hôn vào tháng 1/2004.

Theo Claire Sisco King, giáo sư nghiên cứu về truyền thông tại Đại học Vanderbilt, mặc dù những lời đồn đại về người nổi tiếng đã xuất hiện từ lâu, đầu những năm 2000 đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên bùng nổ tin đồn.

Sự phổ biến ngày càng tăng của truyền hình thực tế và sự gia tăng của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số đã tạo ra "cơn đói" đối với những tin tức hấp dẫn nhất về người nổi tiếng.

Các tạp chí đã trả rất nhiều tiền cho những bức ảnh paparazzi độc quyền. Tháng 8/2002, New York Post trình bày chi tiết về cuộc cạnh tranh giữa People và Us Weekly để có được 9 bức ảnh chụp lén Affleck và Lopez.

"Trong mô hình báo chí lá cải, có một sự giám sát kỹ lưỡng như vậy, thậm chí đôi khi trở nên tàn nhẫn", Sisco King nói.

Lần này, Affleck và Lopez là những người nắm quyền kiểm soát

Trong podcast của Hollywood Reporter vào năm ngoái, Affleck đã nhìn lại những áp lực mà truyền thông tạo ra xung quanh mối quan hệ giữa anh với Lopez, điều đã góp phần vào sự trỗi dậy của các tờ báo lá cải như Us Weekly hay In Touch.

Nam diễn viên cho biết Lopez đã bị nhắm mục tiêu bằng những bài viết "phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc". Sự nghiệp của anh đi chệch hướng sau một chuỗi các thất bại, bao gồm cả bộ phim Gigli.

"Tôi thực sự đã rơi vào tình cảnh tồi tệ nhất trong sự nghiệp diễn xuất. Đó là khi cái tên diễn viên được dùng để bán tạp chí lá cải, thay vì bán vé xem phim", Affleck nhớ lại.

Việc xâm phạm quyền riêng tư phổ biến đến mức Lopez đã biến nó thành chủ đề cho MV của cô, Jenny from the Block, vào năm 2002.

Tuy nhiên, kể cả thời kỳ rối ren đó, Lopez vẫn thể hiện được sự sành sỏi về truyền thông của mình, theo Alice Leppert, giáo sư nghiên cứu truyền thông tại Đại học Ursinus.

Lopez và nhóm của cô đã chọn làm việc với các tạp chí lâu đời hơn, bao gồm cả People. Năm 2002, Lopez cũng có thỏa thuận độc quyền với Diane Sawyer của ABC News tại lễ đính hôn của mình.

"Vì danh tiếng, uy tín, cô ấy đã đi đúng hướng", Leppert nói.

Ben Affleck và Jennifer Lopez tổ chức đám cưới riêng tư. Ảnh: Elisabetta A. Villa.

Ngày nay, thời thế đã thay đổi khi mạng xã hội cho phép người nổi tiếng có thể tạo ra những câu chuyện của riêng họ.

Trong cuộc phỏng vấn với InStyle, Lopez đã ghi nhận khả năng "cho bạn thấy tôi là ai" trên các ứng dụng như Instagram và giúp cô tránh xa những tờ báo lá cải.

Lopez thậm chí tiến một bước xa hơn so với các nền tảng thông thường bằng On the JLo, một bản tin email có chứa thông tin cập nhật về cuộc sống của cô với người hâm mộ.

Hồi tháng 4, ca sĩ 52 tuổi đã chia sẻ tin tức về việc đính hôn "yên lặng", "không có gì lạ mắt" của mình ở đó. Hôm 17/7, cô tuyên bố kết hôn với Affleck.

"Chúng ta làm được rồi. Tình yêu thật đẹp. Tình yêu thật tử tế. Và hóa ra tình yêu là sự kiên nhẫn. 20 năm kiên nhẫn", Lopez viết, nói thêm rằng đám cưới ở Las Vegas của cô với Affleck là "chính xác những gì chúng tôi muốn".

Bản tin có chữ ký của Jennifer Lynn Affleck và những bức ảnh đám cưới dường như được chụp bằng điện thoại di động.

Sau 20 năm gián đoạn, lần này, Affleck và Lopez là những người nắm quyền kiểm soát.

Khi nhận được email của phóng viên The Washington Post sau đám cưới, Lopez trả lời: "Tôi không có bất kỳ thông tin nào để chia sẻ. Tôi cũng vừa đọc các bài báo như những người khác".