Đâm chết người vì bị tạt đầu xe ở Hà Tĩnh

Bức xúc vì cho rằng nạn nhân cố tình lạng lách, vượt qua đầu xe của mình, Thắng chở Tùng đuổi theo, dùng dao đâm chết người.

Ngày 30/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Thanh Tùng (20 tuổi, trú xã Xuân Thành) và Trần Đức Thắng (19 tuổi, trú xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, tối 26/1, Tùng và Thắng đi uống rượu tất niên cùng nhóm bạn. Sau cuộc nhậu, Thắng điều khiển xe máy chở Tùng về nhà. Trên đường về nhà, anh Lê Trọng Vinh gọi điện nhờ Thắng đến giúp đỡ khi bị thanh niên ở xã Xuân Hoa dọa đánh.

Đối tượng Thắng và Tùng tại phiên toà xét xử.

Vì để giúp bạn, Thắng nhờ Tùng cùng hỗ trợ. Lúc này Tùng quay vào nhà lấy con dao bầu dài khoảng 30 cm mang theo để phòng thủ. Khi đến nơi không thấy xô xát, nên Thắng và Tùng điều khiển xe máy để về.

Tuy nhiên, trên đường về đến khu vực giáp ranh giữa xã Xuân Hoa và Xuân Thành, thì xe Thắng bị xe của anh Trịnh Văn Chung (SN 1978, trú xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân) điều khiển chở theo 2 người đàn ông khác tạt đầu. Cho rằng anh Chung lạng lách, tạt đầu xe mình, nên 2 đối tượng đã tăng ga đuổi theo chặn đánh.

Khi xe chạy đến gần, Tùng rút dao chém vào 3 người đi xe máy nhưng không trúng. Thắng tiếp tục tăng ga ép xe của anh Chung phải dừng lại.

Khi 3 người dừng lại, Thắng nhảy xuống dùng tay đấm liên tục vào anh Chung. Tiếp đó, Tùng rút dao chém một nhát từ trên cao vào người anh Chung rồi đâm một nhát vào ngực phải của người này, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Anh Chung được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nên đã tử vong. Tại phiên tòa, cả hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng do say rượu, nên không làm chủ được hành vi dẫn đến án mạng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Tùng 20 năm tù và Trần Đức Thắng 13 năm tù về tội Giết người.