Đâm chết người sau khi nghe tiếng hú

Hải cùng bạn đang đi xe máy về nhà thì nghe tiếng hú, sau đó họ dùng dao đâm 2 thanh niên thương vong.

Ngày 25/11, Công an huyện Chư Prông đã bàn giao Trần Văn Hải (29 tuổi), Hà Văn Tuấn (32 tuổi) và Trần Văn Việt (30 tuổi, ngụ cùng địa phương) cho Công an tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi giết người.

Tối 22/11, Tuấn điều khiển xe máy chở Việt và Hải về xã Ia Puch (huyện Chư Prông). Khi cả 3 đến làng Grang, xã Ia O, thì gặp S.T. (25 tuổi) và S.A. (17 tuổi, ngụ làng Grang) cùng một số người đứng bên đường.

Hải, Tuấn và Việt (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.H.

Khi nhóm Hải đi qua thì nghe tiếng hú nên quay lại chỗ đám đông nói chuyện. Tại đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Hải dùng dao đâm nhiều nhát vào S.T. khiến nạn nhân tử vong.

Riêng S.A. bị thương ở ngực, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Gây án xong, cả 3 lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Đến tối 23/11, Công an huyện Chư Prông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ Việt và Tuấn. Sáng 25/11, Hải đến công an trình diện và khai nhận hành vi của mình.