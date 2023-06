Đâm chết ‘con nợ’ và khiến 1 người bị thương vì số tiền 650 triệu đồng

Bắt nguồn từ mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền, đối tượng đã dùng dao đâm con nợ tử vong. Trước khi vào nhà khóa trái cửa, anh ta còn gây thương tích cho một người khác…

Ngày 17/6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị nghiệp vụ đang tập trung làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn có liên quan đến việc vay mượn tiền.

Theo hồ sơ ban đầu, trong quá trình làm ăn, từ tháng 12/2022 đến nay, chị L. T. H (SN 1987, ở khu phố Thống Nhất, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn) nợ lê Hữu Thuận (SN 1964, ở thôn 1 Tuyên Hóa, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khoảng 650 triệu đồng.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CTV.

Dù Thuận đã đòi tiền nhiều lần nhưng chị H vẫn chưa trả.

Sáng 16/6, Thuận gọi điện thoại cho chị L.T.H đến nhà Thuận nói chuyện. Sau đó, chị H chở L.T.H (SN 2007) bằng xe máy đến nhà Thuận.

Đến trước cổng nhà Thuận thì cả hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Thuận đã dùng dao đâm chị L.T.H tử vong và gây thương tích cho cháu L.T.H rồi vào nhà, khóa cửa.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Đông Sơn và Công an xã Đông Khê đã có mặt tại hiện trường, thuyết phục và đưa đối tượng Thuận về Công an huyện để làm rõ.