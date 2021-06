Đâm chết bạn vì nhìn nhầm người

Hay tin bạn của mình bị một nhóm lạ mặt dùng hung khí gây thương tích, Quý cầm dao chạy đến công viên để hỗ trợ nhưng lại đâm nhầm người.

Ngày 29/6, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Ngô Đức Quý (18 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) về tội Giết người.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nạn nhân Trương Thái Hòa (18 tuổi) là bạn của Quý. Rạng sáng 20/6, Hòa xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trương Thanh Thọ (16 tuổi) khi cùng một số người bạn nhậu tại công viên 8/3 (TP Long Xuyên).

Ngô Đức Quý. Ảnh: Tiến Tầm.

Khi hay tin Hòa bị Thọ dùng hung khí gây thương tích, Quý cầm dao chạy đến hiện trường. Lúc này, nhóm của Thọ đã bỏ đi, còn lại Hòa nhậu cùng những người khác.

Do ban đêm nên Quý tưởng những người đang nhậu tại công viên là nhóm của Thọ. Thanh niên này lao vào đâm loạn xạ khiến Hòa tử vong.

Đến sáng cùng ngày, Quý đến Công an phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên đầu thú.