Đảm bảo an toàn di dời Trại tạm giam Chí Hòa về Trại tạm giam T30

Chuyển trụ sở Trại tạm giam Chí Hòa sang trụ sở Trại tạm giam T30 là việc cần thiết do hiện trạng trại này đã xuống cấp trầm trọng, không còn đảm bảo an toàn và đang bị quá tải.

Ngày 1/4, đoàn công tác Bộ Công an do thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an TP.HCM

Nội dung chính của buổi làm việc là đánh giá công tác bảo vệ an ninh trật tự cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016, đồng thời thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của công an thành phố trên địa bàn.

Về công tác thực hiện chuyển trụ sở Trại tạm giam Chí Hòa sang trụ sở Trại tạm giam T30, theo công an thành phố, đây là việc phải thực hiện do hiện trạng trại này xây dựng lâu năm nay đã bị xuống cấp trầm trọng, không còn đảm bảo an toàn và cũng đang quá tải.

Tuy nhiên, trong công tác di dời hiện vẫn còn không ít khó khăn do cơ sở vật chất tại trại T30 cũng cần chỉnh sửa, hoàn thiện thêm nhằm đảm bảo an toàn trại giam, điều kiện ăn ở cho cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, công an thành phố cũng mong muốn thành lập bệnh viện tại trại tạm giam T30. Hiện ở khu vực trại T30 còn hai trại tạm giam T17 và B34 ở gần đó cũng đang có mong muốn có bệnh viện chung.

Công an thành phố đang gấp rút chuẩn bị, quyết tâm hoàn thành công tác di dời trong Quý II.

Tại buổi làm việc, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cũng đã thông tin về tình hình, kết quả công tác của công an thành phố từ đầu năm 2021 đến nay; công tác triển khai bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong quý I, công an thành phố ghi nhận 1.147 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện 402 vụ ma túy, trong đó triệt phá 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép hơn 36 kg heroin, 173 kg ma túy tổng hợp, 938 “nước vui”…; phát hiện 11 vụ khai thác cát trái phép, tạm giữ 18 người, 16 phương tiện và 153,5 m3 cát; phát hiện 19 vụ chạy xe lưu thông thành đoàn gây mất trật tự công cộng tại một số tuyến đường vành đai thành phố.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công an thành phố đã tham mưu Tiểu ban an ninh, trật tự an toàn xã hội thuộc Ủy ban bầu cử thành phố ban hành các kế hoạch, phương án, quyết định, thông báo về việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử. Công an thành phố đã thành lập các tổ kiểm tra đi kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử tại thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại Ủy ban nhân dân Quận 4, 7, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những nỗ lực của công an thành phố đã chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, chất lượng các mặt công tác.

Công an thành phố làm việc khẩn trương, trách nhiệm để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không để bị động bất ngờ, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố tiếp tục bám sát các kế hoạch, trong thời gian tới tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện người nhập cảnh trái phép vào thành phố; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an xử lý nghiêm những người nhập cảnh trái phép.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM báo cáo tại buổi làm việc.

Công an thành phố tập trung lực lượng tấn công trấn áp tội phạm “tín dụng đen”, ma túy; xử lý nghiêm, chặn đứng các tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên đường cao tốc.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng cháy nổ thời gian qua, thiếu tướng Lê Quốc Hùng đề nghị công an thành phố phải là đơn vị đi đầu trong công tác xử lý những vụ việc khó khăn về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tăng cường tuyên truyền, vận động đến người dân tham gia phòng cháy chữa cháy; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Về công tác di dời Trại tạm giam Chí Hòa, thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ, Bộ Công an cùng Công an TP.HCM thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, nhất là cần nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục ở Trại tạm giam T30.

Công an thành phố tiếp tục thực hiện tốt, đảm bảo an toàn việc di dời Trại tạm giam Chí Hòa về Trại tạm giam T30.