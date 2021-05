Đâm bà nội và chị gái của người yêu vì bị cấm cản đi chơi

Bà nội và chị gái của người yêu ngăn cản không cho Hiền đi chơi, Trí rút dao đâm khiến hai người thương vong.

Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ Phạm Minh Trí (21 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú ở khu phố 12, phường Mũi Né, Phan Thiết) để điều tra vụ án mạng khiến hai người thương vong. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Dần (72 tuổi) và chị Võ Thị An (19 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng 21/5, chị Võ Thị Hiền (17 tuổi) cùng Trí đang đứng đợi xe để về quê Đồng Tháp chơi thì chị An (chị gái Hiền) và bà Dần (bà nội Hiền) đến ngăn cản không cho đi.

Trong lúc hai bên giằng co, Trí rút dao đâm bà Dần và chị An khiến hai người bị thương nặng. Chị An sau đó tử vong tại bệnh viện, còn bà Dần trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng và tạm giữ Trí để điều tra.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.