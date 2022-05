Đâm 2 người thương vong rồi lên mái nhà cố thủ

Bất ngờ bị đánh, Luyện rút dao đâm 2 người thương vong rồi leo lên mái nhà cố thủ.

Ngày 24/5, Công an quận Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang lấy lời khai của Nguyễn Ngọc Luyện (sinh năm 1983, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi gây chết người.

Tối 22/5, Luyện được chị T.T.C. (sinh năm 1990, ở An Giang) nhờ chở đến nhà chồng cũ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM, để thăm con.

Tại đây, chị C. bị người thân của chồng cũ là ông N.V.H. (sinh năm 1962, ngụ quận Bình Tân) ngăn cản không cho thăm con nên hai bên cự cãi. Sau đó, ông H. đuổi đánh Luyện vì nghĩ anh này là người tình của chị C.

Nguyễn Ngọc Luyện tại cơ quan công an.

Bị tấn công, Luyện chống trả lại và dùng dao đâm vào ngực, bụng ông H.

Thấy cha bị đâm, anh N.T.Đ. (sinh năm 1991, con trai ông H.) xông vào can ngăn và cũng bị Luyện đâm vào bụng.

Sau khi gây án, Luyện vứt dao, bỏ chạy khỏi hiện trường, sau đó lên mái nhà một hộ dân cố thủ đến khi bị bắt giữ.

Hai người bị thương được đưa vào viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông H. đã tử vong.

Tại cơ quan công an, Luyện khai không có quan hệ tình cảm với chị C. Do bị đánh vô cớ nên anh ta bực tức, gây ra án mạng.