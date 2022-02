Dakota Johnson gia nhập vũ trụ Spider-Man

Ngôi sao của thương hiệu “50 sắc thái” sẽ đảm nhận vai Madame Web trong dự án ngoại truyện thuộc vũ trụ siêu anh hùng. Dự án do Sony Pictures sản xuất.

The Hollywood Reporter đưa tin nữ diễn viên Dakota Johnson đang trong giai đoạn thương thảo với Sony Pictures để thủ vai nữ chính trong bộ phim Madame Web. Tác phẩm là phần ngoại truyện thuộc vũ trụ điện ảnh Spider-Man do hãng phát triển.

Đảm nhận vai trò đạo diễn Madame Web là S.J. Clarkson (Life on Mars, Defenders, Jessica Jones…). Matt Sazama và Burk Sharpless - cặp biên kịch của Morbius (một dự án ngoại truyện khác thuộc vũ trụ Spider-Man) - sẽ đảm nhận trọng trách xây dựng kịch bản.

Dakota Johnson (trái) và nhân vật Madame Web trong truyện tranh (phải). Ảnh: Getty Images.

Xuất hiện lần đầu tiên vào thập niên 1980 trong tập 210 của The Amazing Spider-Man, Madame Web là người đột biến có khả năng thấu thị. Cô chuyên dự đoán tương lai của các phiên bản siêu anh hùng Spider-Man và Spider-Woman.

Trong truyện tranh, Madame Web được mô tả là một bà lão mù bị liệt. Để duy trì sự sống, cơ thể Web được gắn với một cỗ máy có hình dáng giống lưới nhện. Điều này đồng nghĩa nhân vật không có khả năng tham gia vào các giao tranh trên thực địa mà chỉ đứng từ xa và đưa các mệnh lệnh.

Madame Web là dự án phim điện ảnh thương mại đầu tiên của Dakota Johnson trong nhiều năm kể từ loạt Fifty Shades of Grey. Kể từ năm 2018 đến nay, người đẹp vẫn trung thành với các dự án điện ảnh kinh phí thấp và phim độc lập. Tại LHP Sundance 2022, Johnson mang đến hai tác phẩm mới Am I OK? và Cha Cha Real Smooth. Cô đảm nhận vai trò sản xuất hai bộ phim thông qua hãng TeaTime.

Trước Madame Web, vũ trụ nhân vật siêu anh hùng Marvel do Sony Pictures sản xuất từng cho ra đời hai dự án ngoại truyện khác về Spider-Man gồm Venom (2018) và Venom: Let There Be Carnage (2021). Trong năm nay, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim tiếp theo là Morbius (2022). Hãng cũng đang phát triển dự án phim về Kraven the Hunter với Aaron Taylor-Johnson trong vai chính.