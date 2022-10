'Daigou' là nghề gì mà có thể mang lại thu nhập 9.000 USD mỗi tháng?

Daigou là thuật ngữ có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng sau đó được thêm vào từ điển Cambridge.

Daigou /ˈdaɪ.ɡəʊ/ (danh từ): (Tạm dịch) Mua hàng thuê, mua hàng hộ.

Định nghĩa:

Theo SCMP, daigou có nghĩa là mua hàng thuê trong tiếng Trung Quốc. Thuật ngữ này dùng để nói về những người hay "săn" các sản phẩm hot ở nước ngoài hoặc sản phẩm tại các cửa hàng miễn thuế (thường là mỹ phẩm, quần áo, túi xách...) rồi bán lại cho khách hàng ở Trung Quốc. Hiện, daigou đã được đưa vào từ điển Cambridge.

Các daigou thường hoạt động thông qua ứng dụng nhắn tin như WeChat nhằm xây dựng mạng lưới khách hàng. Một số người lập kênh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử để đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm.

Ước tính, một daigou chăm chỉ có thể kiếm được khoảng 7.500- 9.000 USD mỗi tháng, gấp 8 lần mức lương trung bình tại Thượng Hải, theo Caixin Global.

Vào thời kỳ đỉnh cao (năm 2013), "ngành công nghiệp" daigou đạt mức 10 tỷ USD . Tuy nhiên, đến năm 2015, con số này giảm còn 5,5 tỷ USD do chính phủ Trung Quốc kiểm soát hoạt động buôn bán này.

Ứng dụng của daigou trong tiếng Anh:

- A daigou makes his or her money by charging a small fee to the people buying the products.

Dịch: Những người mua hàng thuê kiếm tiền bằng cách thu một khoản phí nhỏ từ những người mua hàng.

- An Australian daigou makes $1.000 per week profit sending formula milk and baby products to China.