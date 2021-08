Đại úy công an ở Tây Ninh qua đời do mắc Covid-19 khi làm nhiệm vụ

Nhiễm nCoV khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch, Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, đã qua đời ở bệnh viện.

Tối 11/8, lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh (32 tuổi), Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) đã qua đời do mắc Covid-19.

Theo báo cáo từ Công an huyện Gò Dầu, đại úy Minh là Tổ phó Tổ truy vết phòng chống dịch Covid-19 xã Phước Thạnh.

Từ ngày 21 đến 28/7, đại úy Minh phối hợp Trạm Y tế xã Phước Thạnh truy vết 6 trường hợp F1 và test nhanh cho 18 công nhân Công ty Billion ở khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời trở về địa phương.

Ngày 29/7, đại úy Minh có kết qủa xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu.

Ngày 7/8, Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh điều trị, hỗ trợ thở máy. Ngày 8/8, cán bộ này có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Đến sáng 11/8, sức khỏe đại úy Minh suy yếu. Được các bác sĩ cấp cứu nhưng cán bộ này không qua khỏi.