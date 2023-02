Đại úy công an bị giáng 2 cấp hàm vì đánh người đàn ông

Đại úy Phạm Văn Trung, công an xã ở Bến Tre, bị giáng 2 cấp hàm do có hành vi đánh người đàn ông.

Chiều 6/2, Công an tỉnh Bến Tre đã quyết định kỷ luật đối với ông Phạm Văn Trung, công an viên xã Thành Triệu (huyện Châu Thành) - người có hành vi đánh dân.

Theo đó, ông Phạm Văn Trung bị kỷ luật giáng cấp hàm từ đại úy xuống trung úy.

Theo Công an tỉnh Bến Tre, khoảng 22h10 ngày 20/1, Công an xã Thành Triệu nhận được tin báo của bà T.T.K.D. (46 tuổi) về việc ông T.V.D. (44 tuổi, người sống chung như vợ chồng với bà D.) có hành vi gây rối trật tự, hủy hoại tài sản và dùng dao gây thương tích cho người phụ nữ này.

Hiện trường vụ việc được camera ghi lại.

Công an xã Thành Triệu đã phân công 3 công an viên, trong đó có đại úy Phạm Văn Trung đến nhà bà D. giải quyết vụ việc.

Khi đến hiện trường, công an xã đã vận động, thuyết phục ông D. bình tĩnh, không được tiếp tục có hành vi gây rối, nhưng người này không chấp hành và liên tục có những lời lẽ thách thức, buộc lực lượng chức năng phải khống chế còng tay.

“Lấy lý do vào nhà mang dép, ông D. bỏ chạy nhưng sau đó đã bị bắt giữ lại. Bức xúc trước hành vi liên tục xúc phạm, thách thức và chống đối của ông D., đại úy Trung nhiều lần đá vào người đàn ông này như đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần của sự việc”, đại tá Lê Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, cho biết.

Ngay khi nhận được báo cáo từ Công an huyện Châu Thành, lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre đã yêu cầu công an huyện tạm đình chỉ công tác đối với đại úy Trung và chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh vụ việc để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh theo quy định, tương xứng với tính chất mức độ vi phạm của cán bộ liên quan.

Đến nay, Công an tỉnh Bến Tre đã quyết định kỷ luật đối với ông Trung.