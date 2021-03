Đại úy cảnh sát gãy ngón tay khi khống chế kẻ côn đồ

Khi cảnh sát vây bắt, Trung phản kháng khiến đại úy Nguyễn Tiền Hải bị gãy ngón tay.

Ngày 19/3, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Trung (46 tuổi) về tội Chống người thi hành công vụ.

Bị can Trần Quang Trung. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, tối 14/3, do mâu thuẫn cá nhân, Trung cùng Trần Hải Dương (27 tuổi) đến nhà anh Nguyễn Tú Nam (xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) đập phá tài sản. Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Xuân Chung (42 tuổi, trú xã Xuân Phổ) đến can ngăn thì bị Trung đánh vào mặt.

Nhận tin trình báo, Công an huyện Nghi Xuân và Công an xã Xuân Phổ đã cử cán bộ đến hiện trường. Khi công an đang làm việc, Trung và Dương cầm 2 thanh đao xông vào nhà hành hung anh Nam, đập phá tài sản.

Khi cảnh sát khống chế, Trung đã phản kháng khiến đại úy Nguyễn Tiền Hải (cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Nghi Xuân) bị gãy ngón tay.