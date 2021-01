Đại tướng Tô Lâm: 'Quyết tâm xây dựng lực lượng công an trong sạch'

Bộ trưởng Công an khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trình bày tham luận tại Đại hội Đảng lần thứ XIII ngày 27/1, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, đề cập nhiều nhiệm vụ định hướng trong xây dựng lực lượng công an thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an Trung ương đã chỉ đạo lực lượng CAND triển khai toàn diện các mặt công tác, quyết liệt đổi mới, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

"Lực lượng CAND đã chủ động, thường xuyên nắm chắc và dự báo sát, đúng tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở; tạo môi trường hòa bình, ổn định, để phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước", đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, nêu quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh. Ảnh: Quang Vinh.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cả nước cũng nhận diện đúng đối tượng, đối tác, tập trung lực lượng đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng.

Lực lượng công an thực hiện tốt việc đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, từng bước kiềm chế gia tăng tội phạm, kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được tăng cường mạnh mẽ, trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội, an ninh con người có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhận định tới đây tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, Bộ trưởng Công an cho rằng đất nước ta đang đứng trước các thách thức lớn, đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Từ đó, đại tướng Tô Lâm nêu nhiều nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới. Trước tiên là tiếp tục nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong mọi tình huống; nắm tình hình từ khi mới khởi nguồn các vấn đề phức tạp.

Cùng với đó, lực lượng công an cần thực hiện hiệu quả chủ trương “kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh”. Phương châm được đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh là “ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự để phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững”.

Ngành công an cũng tập trung đổi mới trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, có giải pháp kéo giảm các loại tội phạm, giảm tai nạn giao thông, giảm cháy, nổ.

Đặc biệt, lực lượng công an cần chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND tinh nhuệ, hiện đại.

"Quyết tâm phấn đấu xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, thể hiện ý chí, trách nhiệm của toàn lực lượng CAND về khát vọng và niềm tin xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân Việt Nam được hưởng thụ cuộc sống ấm no, hạnh phúc và thanh bình”, đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.