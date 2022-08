Đại tướng Hun Manet thăm và làm việc tại Việt Nam

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đã đón, hội đàm với Đại tướng Hun Manet, Phó tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tại hội đàm diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng sáng 8/8, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa bày tỏ vui mừng được đón Đại tướng Hun Manet cùng đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hai nước đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967/24-6-2022), “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa cũng chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia giành chiến thắng gần như tuyệt đối trong cuộc bầu cử hội đồng xã, phường vào tháng 6 vừa qua.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa và Đại tướng Hun Manet cùng các đại biểu hai đoàn. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa tin tưởng rằng chuyến thăm của Đại tướng Hun Manet sẽ góp phần tạo thêm xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai quân đội, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước.

Ông khẳng định thời gian qua, quân đội hai nước vừa đảm nhiệm vai trò nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch ở mỗi nước, vừa phối hợp triển khai đạt những kết quả quan trọng, hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo kế hoạch hợp tác hàng năm.

Theo đó, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”, đặc biệt là lễ kỷ niệm trọng thể 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất.

Hai bên cũng tích cực triển khai các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; hợp tác đào tạo tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Bên cạnh đó, các quân khu, bộ đội biên phòng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đã phối hợp trao đổi tình hình, triển khai tuần tra chung, giao lưu kết nghĩa, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai bên, nhất là các khu vực giáp biên.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Các quân khu, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên cần tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin; sẵn sàng phối hợp ứng phó hiệu quả thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống; đấu tranh phòng, chống tội phạm, di cư tự do bất hợp pháp, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới hai nước.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Hai bên khẳng định coi trọng hơn nữa hợp tác đào tạo, tập huấn, xác định đây là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược lâu dài; tăng cường hợp tác tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị hai nước, hai quân đội; thúc đẩy triển khai các hoạt động về nguồn, các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa quân đội hai nước.

Về hợp tác trong khuôn khổ đa phương, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa chúc mừng Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia vừa qua đã tổ chức thành công các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN. Khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ và sẽ phối hợp chặt chẽ với Campuchia tổ chức thành công các hội nghị quân sự, quốc phòng trong năm đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2022.

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa trân trọng mời Đại tướng Hun Manet dự Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN, Giải bắn súng quân dụng các nước ASEAN và Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2022 do Việt Nam tổ chức.