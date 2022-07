Đại tiệc ra mắt Felicity Phu Quoc

Tọa lạc tại Phú Quốc, dự án Felicity Phu Quoc managed by Mövenpick Hotels & Resorts mang đến các sản phẩm bất động sản cận hồ, kế biển với tiềm năng sinh lời hiệu quả.

Sự kiện ra mắt Felicity Phu Quoc có chủ đề “Ôm trọn biển khơi - Chân trời hạnh phúc” với không gian nghệ thuật đặc sắc. Dự án do MIKGroup phát triển và Sun Property đồng hành trong vai trò đơn vị tư vấn chiến lược.

Đại tiệc của những trải nghiệm

Sau hành trình vui chơi, nghỉ dưỡng tại đảo ngọc với tiệc trà và hoạt động ngắm hoàng hôn trên biển, sáng 3/7, các nhà đầu tư đã tham gia sự kiện ra mắt Felicity Phu Quoc managed by Mövenpick Hotels & Resorts tại ballroom trong khuôn viên dự án.

Toàn cảnh lễ ra mắt dự án Felicity Phu Quoc.

Với chủ đề “Ôm trọn biển khơi - Chân trời hạnh phúc”, chương trình bắt đầu với phần trình diễn âm nhạc hiện đại, mới mẻ của các nghệ sĩ trẻ. Không gian âm nhạc phóng khoáng đưa khách mời vào “chuyến hành trình” thưởng lãm thiên nhiên tuyệt đẹp tại Phú Quốc.

Như viên ngọc quý ẩn mình giữa bãi Ông Lang, Felicity Phu Quoc managed by Mövenpick Hotels & Resorts sở hữu quy hoạch bài bản và chuẩn mực. Đại diện Sun Property

Ngay sau tiết mục âm nhạc mở màn, phần biểu diễn kết hợp công nghệ trình chiếu đã khắc họa hình ảnh ấn tượng của bãi Ông Lang - nơi Felicity Phu Quoc tọa lạc. Đây là dải đất ven biển có thiên nhiên trù phú, được tạo hóa ưu ái ban tặng vẻ đẹp hoang sơ, tuyệt sắc. Từ bãi Ông Lang, du khách dễ dàng tiếp cận những điểm vui chơi quanh đảo ngọc như chợ đêm Phú Quốc (10 phút), Dinh Cậu (15 phút), hòn Móng Tay (15 phút), Tiên Sơn (30 phút), đảo Đồi Mồi (30 phút),...

Nếu như Phú Quốc là thiên đường nghỉ dưỡng thì bãi Ông Lang cùng quần thể tiện ích bao quanh được xem là “cánh cửa” mở ra chuỗi trải nghiệm bất tận. Du khách có thể tận hưởng hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng từ lúc mặt trời ló rạng đến khi trăng treo trên đỉnh đầu.

Tại dải đất ven biển này, Felicity Phu Quoc managed by Mövenpick Hotels & Resorts được xây dựng để mang đến không gian nghỉ dưỡng tiện nghi như “chốn riêng hoàn hảo”.

100% căn villa tại dự án có tầm nhìn hướng hồ và biển.

“Như viên ngọc quý ẩn mình giữa bãi Ông Lang, Felicity Phu Quoc managed by Mövenpick Hotels & Resorts là khu nghỉ dưỡng sở hữu quy hoạch bài bản và chuẩn mực: Mật độ xây dựng thấp chỉ 12%, cảnh quan cây xanh gần 90%, phong cách thiết kế hiện đại, vị trí ôm trọn bãi biển với tầm nhìn khoáng đạt ra đại dương”, đại diện Sun Property nhấn mạnh.

Lý do nên sở hữu Felicity Phu Quoc

Tại sự kiện ra mắt Felicity Phu Quoc managed by Mövenpick Hotels & Resorts, sau khi lắng nghe chia sẻ của giám đốc kinh doanh Sun Property, nhiều khách hàng bày tỏ sự kỳ vọng vào tương lai dự án. Hơn một ngày trải nghiệm khu nghỉ dưỡng, họ cảm nhận sự bình yên, tận hưởng tiện ích, dịch vụ 5 sao. Không gian tại đây được tạo nên bởi sự cộng hưởng giữa con người và thiên nhiên tuyệt đẹp bên bãi Ông Lang.

“Vừa đặt chân xuống sân bay, tôi cảm nhận Phú Quốc như bừng sáng trở lại trước sự tấp nập của xe cộ, niềm háo hức của du khách. Bên cạnh chọn căn hộ hay biệt thự ưng ý cho gia đình nghỉ dưỡng, tôi tin tưởng tiềm năng kinh doanh của Felicity Phu Quoc sẽ bùng nổ sau đại dịch, nhờ sức bật từ ngành du lịch”, một nhà đầu tư đến từ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.

Nhà đầu tư được tư vấn các dòng sản phẩm căn hộ, biệt thự của Felicity Phu Quoc.

Nhiều thống kê cho thấy thành phố Phú Quốc đang chính thức “trở lại đường đua” trong ngành công nghiệp không khói. Đại diện lãnh đạo thành phố Phú Quốc cho biết chỉ 6 tháng đầu năm, khách du lịch đến Phú Quốc đạt 1,4 triệu lượt, trong đó khách quốc tế là 46.200 lượt.

Thực tế, Phú Quốc có hơn 700 cơ sở lưu trú với trên 24.000 phòng nghỉ. Từ đầu tháng 6 đến nay, lượng khách du lịch đăng ký tour đến đảo ngọc tăng đột biến; nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng không còn phòng trống.

Theo ghi nhận của nhiều đơn vị lưu trú, khách du lịch đến Phú Quốc tăng cao trong khi nhu cầu nghỉ dưỡng có sự dịch chuyển mạnh. Tỷ lệ tìm kiếm, đặt phòng ở các khách sạn, resort 5 sao cao cấp ngày càng nhiều. Trong đó, Felicity Phu Quoc là một trong những điểm đến được quan tâm.

Tại sự kiện, các nhà đầu tư có cơ hội nắm bắt bối cảnh thị trường bất động sản và ngành du lịch Phú Quốc. Thông qua sự tư vấn tận tình của đội ngũ nhân viên, nhiều khách hàng đã chọn và xuống tiền để sở hữu villa, căn hộ theo nhu cầu.

Felicity Phu Quoc managed by Mövenpick Hotels & Resorts gồm khách sạn 5 sao, tòa nhà condotel hiện đại cùng 79 villa ôm trọn bờ biển xanh lam ngọc và hồ cảnh quan trong lành. Dự án được thiết kế không gian mặt nước tràn ngập khu nghỉ dưỡng, với phong cách kiến trúc hướng hồ đặc trưng Thụy Sĩ. Chủ đầu tư đảm bảo 100% villa có tầm hình hướng hồ và hướng biển. Biệt thự ôm trọn mặt hồ hay căn hộ khách sạn tiện nghi ngắm trọn phong cảnh hữu tình của Bãi Ông Lang là tài sản giá trị, điểm đến kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời tại đảo ngọc.

Felicity Phu Quoc managed by Mövenpick Hotels & Resorts ra mắt vào tháng 6 - giai đoạn cao điểm nghỉ dưỡng hè của du khách.

Biệt lập nhưng đủ đầy tiện nghi, đồng thời được vận hành bởi Mövenpick Hotels & Resorts (Thụy Sĩ) - thương hiệu khách sạn nổi danh toàn cầu với hơn 70 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cao cấp, Felicity Phu Quoc managed by Mövenpick Hotels & Resorts mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng với tiện ích chuẩn 5 sao. Dự án đã đi vào khai thác và vận hành, do đó khách hàng/nhà đầu tư có thể yên tâm nhận bàn giao để an cư hoặc sinh lời dòng tiền từ hình thức kinh doanh cho thuê, lưu trú.

Kết thúc sự kiện ra mắt, nhà đầu tư trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt, từ trải nghiệm bất ngờ đến vỡ òa niềm vui khi nhận được phần quà bốc thăm may mắn. Hơn cả, nhiều khách hàng cảm thấy thỏa mãn khi trở thành những người đầu tiên sở hữu căn hộ, villa tại dự án.