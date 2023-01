Đại tiệc 'New Year Countdown 2023' bùng nổ tại Sunset Town, Phú Quốc

Những giai điệu trẻ trung của Cánh Mặt trời, Một ngày mới, Dành cho em... liên tục khuấy động bầu không khí chương trình. Với phong cách trẻ trung và chất giọng dày dặn, cá tính, Văn Mai Hương đã “kéo” hàng nghìn khán giả vào hành trình “Take me to the sun” ngập tràn cảm hứng, khiến tất cả phấn khích nhún nhảy theo điệu nhạc.