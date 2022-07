Đại tiệc mua sắm hè giảm đến 50% tại Maison

Tín đồ thời trang có cơ hội mua sắm hàng hiệu từ loạt tên tuổi nổi tiếng với sự kiện ưu đãi “Sale in style - Sale up to 50%++” của Maison.

Bước vào mùa ưu đãi sôi động, Maison tiếp tục mang đến chương trình giảm sâu đến hơn 50% với gần 20 thương hiệu quốc tế. Đây là một trong những chương trình lớn nhất năm về số lượng sản phẩm, mức ưu đãi cũng như deal giảm thêm khi mua sắm. Nhiều nhãn hiệu quần áo, giày dép, túi xách và phụ kiện sẽ lên kệ với hàng trăm mẫu mới cùng mức giá “mềm” như Pedro, MLB, Charles & Keith, Puma, Havaianas, Marhen.J… Tín đồ thời trang có cơ hội mua sắm không lo về giá. Là nhãn hàng giày, túi và phụ kiện “quốc dân”, Charles & Keith thu hút sự quan tâm lớn. Đông đảo khách hàng đến tham quan, chốt đơn đợt ưu đãi hấp dẫn đến hơn 50% này. Hai tên tuổi khác áp dụng ưu đãi đến 50% là Pedro và Puma. Dịp này, các cửa của hai thương hiệu ghi nhận lượng lớn khách hàng trải nghiệm mua sắm. Thương hiệu thời trang đến từ Hàn Quốc MLB cũng sale đậm với ưu đãi đến 40%. Đây là dịp để nhiều bạn trẻ sở hữu thiết kế năng động từ MLB với mức giá “hời”. Bên cạnh đó, tín đồ mua sắm khó bỏ qua những thương hiệu nổi tiếng như Dsquared2, Coach, Weekend Max Mara, Max&Co., Ted Baker ưu đãi đến 50% thiết kế mới. Bộ sưu tập giày thể thao êm ái của Skechers, trẻ trung của Puma cũng được giới trẻ “săn đón” dịp sale mạnh. Không nằm ngoài “cơn bão” sale cuối hè, Gigi - thương hiệu mới của Maison - dành loạt ưu đãi bất ngờ cho khách hàng mua sắm. Những mẫu đầm, áo thời thượng của thương hiệu này đã lên kệ với mức ưu đãi hấp dẫn. Chương trình End of season sale 2022 diễn ra từ ngày 23/6 đến 24/7 tại hệ thống online và cửa hàng Maison trên toàn quốc. Hệ thống quy tụ gần 20 thương hiệu thời trang cao cấp, gồm: Dsquared2, Coach, Weekend Max Mara, Pinko, Max&Co., The Kooples, Ted Baker, MLB, Charles & Keith, Pedro, Puma, Skechers, Havaianas, Mujosh, Gigi, Ceci, Marhen.J. Độc giả tham khảo thông tin chi tiết chương trình tại đây và hệ thống cửa hàng tại đây.