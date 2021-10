Đại tá Vũ Hoài Bắc làm Cục trưởng An ninh điều tra Bộ Công an

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, đại tá Vũ Hoài Bắc là Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Bộ Công an vừa công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Tô Lâm về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Đại tá Vũ Hoài Bắc. Ảnh: Anh Đức.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Vũ Hoài Bắc khẳng định đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm, thử thách mới.

Tân Cục trưởng Cục An ninh điều tra hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và học tập, nâng cao trình độ; cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Vũ Hoài Bắc sinh năm 1970, quê tỉnh Hà Nam. Ông từng công tác tại Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh Chính trị Nội bộ của Bộ Công an.

Tháng 3/2020, đại tá Bắc được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Người kế nhiệm ông Bắc giữ chức giám đốc công an tỉnh này là đại tá Trần Xuân Ánh, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an.