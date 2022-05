Đại tá Trương Thọ Toàn làm Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an

Đại tá Nguyễn Văn Hận làm Giám đốc Công an Kiên Giang

0 97

Trước khi được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, đại tá Nguyễn Văn Hận là Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.