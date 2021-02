Đại tá Trần Minh Tiến làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Minh Tiến, Phó giám đốc Công an Hà Nam, đến nhận công tác mới tại Công an Lâm Đồng.

Chiều 25/2, tại trụ sở Công an tỉnh Hà Nam, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ của Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Tô Lâm về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Minh Tiến, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Trần Minh Tiến. Ảnh: Công an Hà Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành và Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa đánh giá đại tá Trần Minh Tiến luôn phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ mới, tân Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định sẽ tham gia xây dựng lực lượng công an địa phương này vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Trước khi được bổ nhiệm, đại tá Trần Minh Tiến từng là Trưởng công an huyện Bình Lục, Hà Nam rồi Trưởng phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này.

Sau đó, đại tá Tiến được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nam.