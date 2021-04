Đại tá Phạm Thế Tùng làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh vừa được Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, thượng tướng Lê Quý Vương đề nghị đại tá Phạm Thế Tùng không ngừng học tập, nâng cao trình độ, cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thực hiện tốt công tác chuyên môn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương chúc mừng đại tá Phạm Thế Tùng. Ảnh: Báo Nghệ An.

Nhận nhiệm vụ mới, tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An hứa nguyện hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn và phát huy những thành quả vẻ vang mà lớp lớp thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đã dày công xây dựng.

Trước đó, thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy và bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Phạm Thế Tùng (49 tuổi, quê huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên). Năm 2012, ông là Trưởng Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên).

Đến năm 2014, ông Tùng được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Tháng 10/2019, đại tá Phạm Thế Tùng được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.