Đại tá Nguyễn Thanh Trường làm Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên

Trước khi được điều động đến Hưng Yên, đại tá Nguyễn Thanh Trường giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Chiều 28/9, Bộ Công an công bố quyết định điều động đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Người tiền nhiệm của ông Trường là đại tá Phạm Đăng Khoa trước đó được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông cơ yếu.

Tại lễ công bố quyết định nhân sự, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu tân Giám đốc Công an Hưng Yên phát huy năng lực, kinh nghiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường hứa sẽ xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường sinh năm 1974, quê quán Hải Dương. Ông từng là Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng của Bộ Công an.

Tháng 11/2019, đại tá Nguyễn Thanh Trường được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Thái Bình.