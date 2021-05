Đại tá Nguyễn Sỹ Quang: Tập trung đề xuất giải quyết ngập nước, kẹt xe

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang hứa sẽ đề xuất Quốc hội quan tâm giải quyết vấn đề cấp bách được cử tri TP.HCM quan tâm như ngập nước, kẹt xe nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM, Phó giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), đơn vị bầu cử số 2 - TP.HCM (quận 1, 3, Bình Thạnh).

Trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên Nguyễn Sỹ Quang cho rằng bản thân vinh dự khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tín nhiệm giới thiệu ông ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang trả lời báo chí tại cuộc họp báo cuối năm 2020. Ảnh: Lê Trai.

Với gần 28 năm công tác tại Công an TP.HCM, ông Quang mong muốn nhận được sự ủng hộ của người dân. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang hứa tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân; luôn rèn luyện, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó giám đốc Công an TP.HCM khẳng định nếu được tín nhiệm, ông sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM kiên trì kiến nghị Quốc hội nghiên cứu điều tiết ngân sách hợp lý để TP có điều kiện đầu tư phát triển; phát triển kinh tế số nhằm tăng năng suất lao động và thu nhập của người dân; quan tâm giải quyết những vấn đề cấp bách như giao thông, môi trường, ngập nước, vệ sinh an toàn thực phẩm, ma túy và tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết sẽ tham gia đề xuất Quốc hội các quyết sách về bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; tham gia hoàn thiện pháp luật liên quan an ninh chính trị, trật tự xã hội, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm mới, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng chính quy, hiện đại.