Công an TP.HCM công bố quyết định của Bộ Công an, điều động đại tá Nguyễn Hoàng Thắng làm Trưởng công an TP Thủ Đức.

Sáng 23/1, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc thành lập Công an TP Thủ Đức cũng như quyết định công tác cán bộ của đơn vị này.

Đại tá Thắng (cầm hoa ở giữa) được phân công làm Trưởng công an TP Thủ Đức. Ảnh: Thuận Lâm.

Theo đó, Công an TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập công an quận 2, 9 và Thủ Đức. Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng (Trưởng công an quận Thủ Đức cũ) được điều động giữ chức Trưởng công an TP Thủ Đức.

Trước khi nhận nhiệm vụ Trưởng công an TP Thủ Đức, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng từng làm Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng công an quận Bình Thạnh.

Năm 2020, đại tá Thắng được điều động về làm Trưởng công an quận Thủ Đức, nay là Trưởng công an TP Thủ Đức.