Đại tá Lê Quang Đạo làm Phó giám đốc Công an TP.HCM

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an TP.HCM, đại tá Lê Quang Đạo giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu.

Chiều 22/12, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Theo đó, đại tá Lê Quang Đạo, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân phó giám đốc, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, đánh giá cao năng lực của đại tá Đạo khi kinh qua nhiều vị trí, nhiệm vụ; đồng thời, mong ông Đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã giao phó.

Ban lãnh đạo Công an TP.HCM chúc mừng đại tá Lê Quang Đạo. Ảnh: Lê Trai.

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của các cấp lãnh đạo và hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Quang Đạo, sinh năm 1976, quê Quãng Ngãi. Ông có trình độ Đại học An Ninh, thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an TP.HCM, đại tá Lê Quang Đạo từng làm Trưởng phòng An ninh nội địa và Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM.