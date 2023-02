Đại tá Huỳnh Thới An làm Phó cục trưởng Cục cảnh sát ma túy

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, đại tá Huỳnh Thới An là Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Quyết định điều động đại tá Huỳnh Thới An làm Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) được công bố ngày 7/2 tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Văn Viện (Cục trưởng C04) đề nghị tân Phó cục trưởng của đơn vị phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác trong công cuộc đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ma túy.

Một trong những nhiệm vụ trước mắt là tham mưu triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ và các phương án nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Đại tá Huỳnh Thới An. Ảnh: Cục C04.

Đại tá Huỳnh Thới An sinh năm 1967, quê Sóc Trăng. Ông trải qua nhiều vị trí công tác ở Công an tỉnh Sóc Trăng, Công an TP Cần Thơ và Công an tỉnh Cà Mau. Sau đó, đại tá An được điều động làm Phó cục trưởng Cảnh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, Bộ Công an điều động 4 Phó cục trưởng của C04: Thiếu tướng Đinh Văn Chuyền giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; thiếu tướng Trần Văn Doanh làm Phó cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh; thiếu tướng Phạm Văn Long giữ chức vụ Hiệu phó trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy. Còn đại tá Chu Văn Phú được phân công giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định.