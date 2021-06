Đại tá Hồ Văn Mười làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Với 100% phiếu bầu của đại biểu HĐND, ông Hồ Văn Mười giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 30/6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành bỏ phiếu bầu chủ tịch UBND tỉnh.

Với 100% phiếu bầu, đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 24/6, Tỉnh ủy Đắk Nông đã họp Ban chấp hành Đảng ủy bất thường, bầu ông Hồ Văn Mười giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ông Lê Trọng Yên, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh tái đắc cử chức Phó chủ UBND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng bầu ông Lê Văn Chiến, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Văn Mười cho biết đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, HĐND và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông tin cậy giao phó.

Ông Hồ Văn Mười phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: M.Q.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông hứa tập trung làm tốt công tác xây dựng quy hoạch tỉnh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, sắp xếp kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Ông Hồ Văn Mười (52 tuổi, quê huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, cử nhân Kinh tế, cử nhân ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, thạc sĩ Luật.

Ông Mười được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông tháng 12/2019. Trước đó, ông Mười là Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an.