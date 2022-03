Đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Bộ Công an chưa điều động đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, ông vẫn được phân công đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Ngày 21/3, Công an tỉnh An Giang cho biết do yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang nên đại tá Đinh Văn Nơi vẫn được phân công giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh này.

Thời gian qua, có nhiều thông tin cho rằng đại tá Đinh Văn Nơi được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh theo quyết định của Bộ Công an. Tuy nhiên, do vấn đề yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, Bộ Công an chưa điều động đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, ông vẫn được phân công đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Đại tá Đinh Văn Nơi.

Do đó, đại tá Đinh Văn Nơi vẫn tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang và vẫn giữ số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 (số điện thoại cá nhân của đại tá Nơi) để người dân liện hệ cung cấp, phản ánh thông tin trên địa bàn trong thời gian qua.