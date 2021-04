Đại tá Bùi Duy Hưng làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, đại tá Bùi Huy Hưng là Phó cục trưởng - Thư ký lãnh đạo Bộ Công an.

Chiều 20/4, tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Tô Lâm về công tác cán bộ.

Theo quyết định này, Bộ trưởng Công an điều động và bổ nhiệm đại tá Bùi Duy Hưng, Phó cục trưởng - Thư ký lãnh đạo Bộ, nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đại tá Bùi Duy Hưng nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Dịp này, đại tá Phạm Thế Tùng, người tiền nhiệm của ông Hưng, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tham dự lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị với cương vị mới, đại tá Bùi Duy Hưng khẩn trương tiếp nhận công việc, tham mưu tốt cho địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trước mắt, Bộ Công an yêu cầu tân giám đốc công an tỉnh đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Lãnh đạo Bộ cũng đề nghị đại tá Hưng quyết liệt chỉ đạo các đơn vị để sớm hoàn thành dự án dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án cấp thẻ căn cước công dân gắn chip.

Đại tá Bùi Duy Hưng sinh năm 1978, quê quán huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, và có thời gian dài là thư ký cho lãnh đạo Bộ Công an.