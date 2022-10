Đại sứ New Zealand: Giáo dục là cầu nối nhân dân hai nước

Đại sứ New Zealand tại Tredene Dobson nhận định từ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam và New Zealand đã xúc tiến hợp tác trong các lĩnh vực khác như thương mại.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson trả lời Zing hồi tháng 6/2021. Ảnh: Việt Linh.

“Giáo dục luôn là trọng tâm trong mối quan hệ hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam, đóng góp vào việc thúc đẩy sự phát triển, hợp tác và các mối quan hệ thương mại”, bà Dobson nói trong sự kiện Triển lãm Giáo dục New Zealand 2022, được tổ chức tại Hà Nội sáng 29/10. “Hơn hết, đây là cầu nối giữa nhân dân hai nước”.

Bà Dobson cho biết theo số liệu năm 2020, người Việt Nam là nhóm học sinh, sinh viên quốc tế lớn thứ 5 học tập tại các trường của New Zealand. Trong đó, 45% học tập ở các trường đại học.

“Số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam học tập tại New Zealand đã liên tục tăng trong một thời gian, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục trung học”, đại sứ New Zealand tại Việt Nam nói. “Năm 2019, Việt Nam là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao thứ hai trong số các thị trường giáo dục hàng đầu của New Zealand”.

“New Zealand từ lâu đã là điểm đến được yêu thích của các học sinh Việt Nam, những người tới học ở các trường, các cơ sở giáo dục bậc cao của chúng tôi”, bà Dobson khẳng định.

Hợp tác giáo dục được coi là “nội hàm quan trọng” trong mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand, vốn được thiết lập tháng 7/2020. Hai bên khi đó bày tỏ tin tưởng các lĩnh vực hợp tác sẽ được đẩy mạnh khi người dân có thể đi lại an toàn trở lại sau đại dịch,

“New Zealand đã chính thức mở cửa biên giới cho tất cả du học sinh từ ngày 1/8. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón các bạn sinh viên Việt Nam tài năng, chăm chỉ, với màu sắc văn hóa sôi động quay trở lại với đất nước New Zealand”, vị đại sứ cho biết. “Chúng tôi cũng mong muốn khởi động lại các chương trình học bổng dành riêng cho học sinh, sinh viên Việt Nam trong tương lai gần”.