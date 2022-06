Đài phát thanh ở Canada gây xôn xao khi mở một bài hát hàng trăm lần

Một đài phát thanh ở Canada khiến người nghe khó hiểu khi mở một bài hát của Rage Against the Machine tới hàng trăm lần.

Sáng sớm 29/6, một nhân viên tại Kiss Radio 104.9 FM ở Vancouver, Canada, bắt đầu phát bài hát Killing in the Name của nhóm Rage Against the Machine.

Sau đó, người này lại bật bài hát một lần nữa.

Rồi thêm một lần nữa.

Tính đến giữa trưa cùng ngày, bài hát đã được phát hàng trăm lần trên kênh. Dân mạng đồn đoán rằng việc này nhằm phản đối hành động cắt giảm nhân sự của công ty mẹ Rogers Sports and Media.

Rage Against the Machine biểu diễn vào năm 2007. Đây là thời điểm bài hát Killing in the Name mới quen thuộc với người nghe ở Vancouver. Ảnh: Guardian.

Đối với những người làm trong ngành, hành động này được cho có thể là chiêu trò quảng cáo nhằm báo hiệu đài phát thanh vốn thiên về dòng nhạc pop và rock nhẹ sẽ chuyển sang chơi thể loại nhạc rock.

Bài hát chứa một câu lặp đi lặp lại: “Tôi sẽ không làm theo những điều anh sai bảo”. Tuy nhiên, nhà đài đã chơi bản qua chỉnh sửa.

Khi được Guardian liên hệ, phía đài phát thanh chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Người đàn ông trả lời điện thoại không giải thích tại sao họ lại phát bài hát và cũng từ chối cung cấp tên thật. Người đàn ông muốn được gọi là Apollo, tên nhân vật trong các bộ phim Rocky.

“Tôi không được phép nói. Tôi chỉ là người đứng ở trong phòng và để bài hát Rage chơi đi chơi lại. Bạn nghĩ sao? Bạn có thích nó không?”, Apollo nói.

Vụ việc xảy ra sau khi những người đồng tổ chức chương trình buổi sáng của đài đăng trên Facebook rằng họ bất ngờ bị sa thải.

“5 năm của chúng tôi ở KiSS RADiO đã kết thúc. KiSS đang thay đổi và chúng tôi thật tiếc khi phải thông báo rằng chúng tôi sẽ công còn là một phần của sự đổi mới này. Mặc dù chuyện này khiến chúng tôi có những cảm xúc lẫn lộn, chúng tôi muốn bài tỏ cảm xúc dâng tràn của mình: Đó là lòng biết ơn”, người dẫn chương trình cũ Kevin Lim và Sonia Sidhu viết.

Hôm 29/6, các cuộc gọi từ người nghe yêu cầu nhà đài thay đổi bài hát Killing in the Name đã bị từ chối.

Dù nhiều yêu cầu được gửi tới, nhà đài vẫn chỉ có một bài hát lặp đi lặp lại nhiều lần. Phần nhạc được phát thậm chí không có phần mở đầu hay kết thúc rõ ràng.

Apollo chia sẻ với Guardian rằng bài hát được phát khi anh đến phòng thu làm việc. Tuy nhiên, anh cũng không biết chính xác khi nào nó bắt đầu.

“Tôi không biết. Đáng ra, tôi phải biết. Nếu bạn đang viết một bài báo và sếp của tôi đọc được, tôi sẽ gặp rắc rối”, anh nói.

“Kiểu gì anh cũng gặp rắc rối”, người phóng viên trả lời.

“Cũng đúng”, Apollo thừa nhận.