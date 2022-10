Đài nào bị ông Donald Trump kiện?

7. Bộ phim nào của Hàn Quốc bị dỡ bỏ khỏi Netflix ở Việt Nam? Bỗng dưng trúng số

Thirty Nine

Little Women

Through The Darkness Ngày 6/10, Netflix đã gỡ bỏ bộ phim Little Women vì xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Việc gỡ bỏ phim được thực hiện sau văn bản yêu cầu của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Sau khi phim bị gỡ bỏ, Studio Dragon - nhà sản xuất bộ phim này, cho biết họ sẽ chú ý đến yếu tố văn hóa và xã hội khi sản xuất nội dung trong tương lai. Ảnh: Findance.