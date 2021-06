Đại lý xe máy đóng cửa, giao xe tại nhà ở TP.HCM dù chưa thể ra biển

Để đảm bảo an toàn và phòng tránh lây lan dịch Covid-19, nhiều cửa hàng xe máy trên TP.HCM tạm thời đóng cửa.

"Mua xe online, giao xe tận nhà nha em", anh Tuấn, đại diện HEAD (cửa hàng bán xe máy Honda) trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) trả lời khi được hỏi về cách kinh doanh trong mùa dịch của cửa hàng.

Do diễn biến dịch phức tạp, hầu hết hãng xe đều tạm đóng cửa các cửa hàng tại TP.HCM. Khách hàng muốn mua xe vào thời điểm này chỉ có thể liên hệ với nhân viên thông qua hình thức trực tuyến. Đây có thể xem là chuyện hiếm gặp đối với thị trường xe máy trong nước - nơi người dùng thường đến xem xe trực tiếp và trả tiền ngay lập tức.

Mua được xe nhưng không thể chạy

Anh Lâm Ngọc Trí (quận 8) vừa được gia đình tặng một chiếc Yamaha Exciter 155 cách đây vài ngày, anh quyết định tự mình mang xe đi đăng ký biển số để tiết kiệm vài triệu đồng tiền dịch vụ. Do dịch Covid-19, các địa điểm đăng ký xe mới đã ngưng tiếp nhận hồ sơ từ ngày 22/6. Anh Trí hiện khá lo lắng vì không biết khi nào mới có biển số để chạy xe trên đường.

"Xe chưa có biển nên chỉ để ở nhà, vài ngày nổ máy một lần cho xe hoạt động rồi thôi. Giờ phải đợi công an hoạt động trở lại chứ không còn cách nào khác", anh Ngọc Trí chia sẻ thêm.

Khách hàng tại TP.HCM hiện chỉ có thể mua xe qua hình thức trực tuyến.

Gọi điện đến một cửa hàng xe máy trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) để hỏi mua chiếc Honda SH 150i, chị Huyên Thảo nhận được trả lời cửa hàng đang tạm đóng cửa nên không thể đến xem xe được. Nếu có nhu cầu tìm hiểu và mua xe thì trao đổi với nhân viên cửa hàng qua mạng xã hội.

Trao đổi với Zing, đại diện cửa hàng xe máy Phát Tiến 6 cho biết tất cả cửa hàng thuộc hệ thống Phát Tiến tại TP.HCM đều tạm đóng cửa và chuyển sang hình thức tư vấn và bán xe trực tuyến. Khách hàng chốt mua xe và đặt cọc thì cửa hàng sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà không tốn phí.

Hiện tại các cửa hàng bán xe đều không thể đăng ký biển số cho khách hàng do Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08) tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký mới. Điều này khiến cho người dùng dù mua được xe nhưng vẫn không thể chạy xe trên đường do không có biển số.

Người dân e ngại mua xe trong mùa dịch

Không giống thị trường ôtô, thị trường xe máy trong giai đoạn hiện tại không nhận được nhiều khuyến mại từ nhà sản xuất lẫn các đại lý. Điều này kết hợp với nhiều yếu tố khác như không thể đăng ký biển số hay dịch diễn biến phức tạp khiến người dân TP.HCM tỏ ra e ngại khi mua xe vào thời điểm này.

Chị Tuệ Minh (nhân viên văn phòng) dự định mua một chiếc Honda Vision từ đầu tháng 6 nhưng đến nay vẫn chưa "xuống tiền". Chị cho biết do dịch nên công ty yêu cầu làm việc tại nhà, mua xe vào thời điểm này hơi phí vì không di chuyển nhiều, cộng với không thể bấm biển nên chị quyết định hoãn kế hoạch mua xe.

Tương tự chị Minh, anh Tuấn Dũng cũng đã tạm gác qua kế hoạch mua xe máy mới. "Tình hình dịch phức tạp nên mua xe về cũng chỉ để ở nhà chứ không dám đi đâu, anh Dũng chia sẻ.

Anh T., nhân viên một cửa hàng xe máy ở TP.HCM, cho biết doanh số giảm do đóng cửa showroom nên cửa hàng không có ưu đãi gì cho khách hàng mua xe trong mùa dịch, khách chỉ được hỗ trợ giao xe tận nhà.

Hiện tại, số lượng xe nhận được ưu đãi từ hãng không nhiều, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chẳng hạn như Yamaha đang giảm 2-7 triệu đồng cho FreeGo và Grande, Suzuki giảm 1 triệu đồng cho Satria và GSX-S150, riêng Honda không có chương trình giảm giá trực tiếp mà phải thông qua hình thức quay số may mắn.