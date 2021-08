Đại lý phân phối ôtô lãi lớn

Trong bối cảnh doanh số tiêu thụ tăng cao, các nhà phân phối ôtô lớn ghi nhận lợi nhuận tăng gấp nhiều lần. Thậm chí, mức lợi nhuận nửa năm nay còn cao hơn cả năm trước dịch.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước tháng 7 và lũy kế 7 tháng đầu năm nay của Tổng cục Thuế mới công bố cho biết số thu ngân sách từ hoạt động tiêu thụ ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đã tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2020, tương đương mức tăng 11.200 tỷ đồng .

Tạm tính theo mức tăng kể trên, tổng thu ngân sách từ tiêu thụ ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước 7 tháng đầu năm đã đạt gần 35.000 tỷ đồng , mức cao kỷ lục nhiều năm gần đây.

Theo cơ quan thuế, lý do khiến số thu ngân sách từ hoạt động tiêu thụ ôtô sản xuất, lắp ráp tăng mạnh là nhờ nền kinh tế những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 hồi phục khá, cộng với việc thực hiện chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020, dẫn đến lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước tiêu thụ tháng 12/2020 gấp 2 lần so với cùng kỳ (theo quy định sẽ kê khai, nộp thuế TTĐB trong tháng 1/2021).

Cùng với đó, thị trường ôtô tiếp tục hồi phục trong nửa đầu năm nay dẫn đến số thu từ hoạt động này tăng mạnh so với cùng kỳ.

Thị trường xe hơi hồi phục cùng các chính sách ưu đãi thuế đã giúp các nhà phân phối xe hơi, đặc biệt là xe lắp ráp trong nước lãi lớn. Ảnh: Anh Tuấn.

Doanh số bán xe tăng mạnh

Thị trường ôtô hồi phục nửa đầu năm nay cũng được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) ghi nhận qua doanh số bán xe của các đơn vị thành viên nửa đầu năm nay, với 150.481 xe các loại được tiêu thụ, tăng tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số xe lắp ráp trong nước tăng 29% và xe nhập khẩu tăng 59%.

Theo báo cáo tài chính quý II của các nhà phân phối ôtô lớn nhất hiện nay, hầu hết đơn vị ghi nhận tăng trưởng tốt ở chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận nửa đầu năm nay.

Trong đó, VEAM, Savico, City Auto, Haxaco đều ghi nhận mức doanh thu bán niên tăng hai chữ số so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, Haxaco (nhà phân phối lớn nhất của Mercedes Benz Việt Nam) ghi nhận doanh thu thuần bán niên tăng cao nhất nhóm với tỷ lệ 34%, đạt gần 2.700 tỷ đồng , tương đương mức tăng ròng 700 tỷ nửa đầu năm nay.

DOANH THU 6T ĐẦU NĂM NAY CỦA CÁC NHÀ PHÂN PHỐI XE HƠI Nguồn: BCTC DN Nhãn Savico Haxaco City Auto VEAM 6T2021 tỷ đồng 7060 2687 2497 2044 6T2020

6253 2009 2118 1759

Tương tự, là doanh nghiệp phân phối ôtô có mức tăng doanh thu thấp nhất nhóm nửa năm qua với tỷ lệ 13%, nhưng số tăng tuyệt đối tại Savico cũng đạt hơn 800 tỷ đồng . Nửa đầu năm nay, cả quý I và II, Savico đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng dương, đạt tổng cộng 7.060 tỷ đồng .

Trong khi đó, mức tăng trưởng doanh thu bán niên của City Auto (nhà phân phối của Ford), VEAM lần lượt là 18% và 16%, tương đương gần 2.500 tỷ và 2.044 tỷ đồng .

Nhờ doanh thu tăng trưởng khá nửa đầu năm nay mà hầu hết nhà phân phối xe hơi đều ghi nhận lợi nhuận tăng gấp nhiều lần giai đoạn này.

Đại lý lãi lớn

Lãi trước thuế của Savico đã tăng gần 500% nửa đầu năm nay, đạt 173 tỷ đồng . Ngoài yếu tố nền so sánh năm 2020 thấp do là năm đầu chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mức lợi nhuận của nhà phân phối xe hơi này thu về được nửa năm qua cũng cao hơn nhiều so với giai đoạn trước dịch 2018-2019.

Lãnh đạo Savico cho biết thị trường ôtô hồi phục từ quý IV/2020 giúp nhu cầu tiêu thụ xe tăng cao. Trong khi đó, do lượng cung hạn chế nên các đơn vị đã tận dụng tối đa cơ hội của thị trường để giữ được lãi gộp tốt.

Theo kế hoạch, Savico dự kiến ghi nhận 17.192 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và lãi trước thuế 287 tỷ đồng cả năm nay. Như vậy, sau nửa năm, nhà phân phối này đã hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu và 60% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tương tự, với 78 tỷ đồng lãi trước thuế nửa năm nay, nhà phân phối lớn nhất của Mercedes Benz - Haxaco - ghi nhận tăng trưởng lên tới gần 400% so với cùng kỳ. So với những năm trước dịch, mức lợi nhuận này cũng cao hơn 2-3 lần.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CỦA MỘT SỐ NHÀ PHÂN PHỐI XE HƠI

Nhãn Savico Haxaco City Auto 6T2021 tỷ đồng 173 78 20 6T2020

21 16 8 6T2019

139 38 58

Với nhà phân phối của Ford tại Việt Nam - City Auto - lợi nhuận nửa năm qua cũng đạt mức 20 tỷ đồng trước thuế, tăng 150%. Kỳ vọng vào thị trường ôtô hồi phục, nhà phân phối này kỳ vọng doanh thu cả năm nay có thể đạt 7.380 tỷ đồng , tăng 130% và lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ, tăng gần 5.600% so với năm 2020.

Trong khi đó, mức tăng trưởng lợi nhuận của VEAM nửa năm qua đạt 37%, mang về 3.241 tỷ đồng trước thuế cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo VEAM cho biết lợi nhuận công ty tăng mạnh nửa đầu năm nay chủ yếu đến từ lợi nhuận theo tỷ lệ sở hữu của công ty tại các công ty liên doanh, liên kết tăng gần 50%, tương đương khoảng 900 tỷ đồng .

Đáng chú ý, các công ty liên doanh, liên kết được lãnh đạo VEAM nhắc tới chính là các nhà sản xuất xe hơi lớn như Honda, Toyota, Ford tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, số vốn tham gia tại 3 liên doanh này chỉ chiếm 7% vốn điều lệ của VEAM, nhưng mang về hơn 90% lợi nhuận hàng năm.

Sẽ chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Trong báo cáo phân tích ngành ôtô nửa cuối năm nay và năm 2022, các chuyên gia tại Trung tâm phân tích đầu tư Công ty Chứng khoán SSI - SSI Research cho rằng doanh số tiêu thụ ôtô có thể giảm trong nửa cuối năm nay do đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4. Điều này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều đại lý ôtô trên cả nước.

Doanh số tiêu thụ xe hơi dự kiến giảm vào nửa cuối năm nay do chịu tác động từ đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 và không còn các chính sách ưu đãi thuế. Ảnh: Tùng Tin.

Trong khi đó, doanh số nửa cuối năm trước ở mức cao do có ưu đãi lệ phí trước bạ thông qua Nghị định 70/2020, có thể gây khó khăn đối với tăng trưởng doanh thu của ngành nửa cuối năm nay.

Một yếu tố khác khiến doanh số sụt giảm nửa cuối năm nay là sự thiếu hụt chất bán dẫn trên toàn cầu, khiến việc ra mắt các mẫu ôtô mới chậm lại đáng kể trong vòng 6-12 tháng tới.

Các chuyên gia cũng cho rằng lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp phân phối ôtô có thể chỉ tăng một chữ số nửa cuối năm nay do doanh số bán chậm, cạnh tranh gay gắt và chi phí nguyên vật liệu tăng.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng này sẽ mạnh hơn trong năm 2022 và đạt mức trước dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, triển vọng tăng trưởng doanh số tiêu thụ ôtô của ngành này trong năm 2022 cũng khả quan hơn. Với tỷ lệ sở hữu ôtô tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp, sự gia tăng số lượng mẫu xe mới và sự ra mắt của các thương hiệu mới có thể là yếu tố hỗ trợ cho tăng trưởng.

Ngoài ra, xu hướng xe điện tại Việt Nam, dẫn đầu là các mẫu xe điện của Vinfast, sẽ thúc đẩy tổng nhu cầu ôtô trong nước tăng lên trong năm 2022.