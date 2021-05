Đài Loan chỉ trích WHO 'vô cảm' với người dân

Đài Loan chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì "vô cảm" với quyền được chăm sóc sức khỏe của người Đài Loan và đầu hàng chính phủ Bắc Kinh vì lợi ích chính trị.

Theo Reuters, trong tuyên bố chung hôm 24/5, người đứng đầu cơ quan y tế Chen Shih-chung và người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu cho rằng WHO nên ưu tiên sức khỏe của người dân hơn là lợi ích chính trị.

"Là một cơ quan y tế quốc tế chuyên nghiệp, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nên phục vụ sức khỏe và phúc lợi của toàn nhân loại, không được đầu hàng lợi ích chính trị của một thành viên nào đó", ông Chen nói, đề cập đến Trung Quốc.

Trong khi đó, ông Wu bày tỏ sự tiếc nuối khi "Ban thư ký WHO tiếp tục vô cảm với quyền sức khỏe của 23,5 triệu người Đài Loan".

Người dân được phun khử trùng sau khi rời khỏi địa điểm xét nghiệm Covid-19 ở Đài Loan hôm 19/5. Ảnh: Reuters.

Đài Loan kêu gọi WHO "duy trì lập trường chuyên nghiệp và trung lập, từ chối để Trung Quốc can thiệp chính trị, đồng thời cho phép Đài Loan tham gia các cuộc họp, cơ chế và hoạt động của WHO nhằm bảo vệ phúc lợi của nhân loại và cùng nhau chống lại dịch bệnh".

Trước đó, Đài Loan đã không được mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng Y tế Thế giới của WHO hôm 24/5. Chính quyền hòn đảo này từ lâu luôn vận động hành lang để được làm quan sát viên tại hội đồng này.

Đài Loan bị loại khỏi hầu hết tổ chức toàn cầu do sự phản đối từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn coi hòn đảo này là một tỉnh, và chỉ được tham dự WHO nếu chấp nhận chính sách "một Trung Quốc".

Chính quyền Đài Loan cho rằng Bắc Kinh tuyên bố sai sự thật. Hòn đảo này cho rằng có những thỏa thuận thích hợp để Đài Loan tham gia WHO.