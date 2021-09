Đại lộ hơn 5.700 tỷ nâng tầm kết nối Hải Phòng

Trục đường đô thị này sẽ góp phần giảm thiểu thời gian lưu thông giữa khu vực phía đông thành phố là quận Hải An với khu vực phía tây là huyện An Dương. Tuyến đường cũng giúp tăng khả năng kết nối giữa các quận nội thành, gồm: Kiến An, Lê Chân và Ngô Quyền; giảm thiểu thời gian đi lại từ các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng và An Lão đến trung tâm thành phố.