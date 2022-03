Dai-ichi Life Việt Nam hướng đến dẫn đầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Tích cực triển khai các dịch vụ chăm sóc sức khỏe là cách Dai-ichi Life Việt Nam mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng, nhân viên, đối tác và cộng đồng.

Đón đầu xu hướng chăm sóc sức khỏe nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, Dai-ichi Life Việt Nam mang đến trải nghiệm khác biệt cho khách hàng, nhân viên, đối tác và cộng đồng thông qua các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa.

Đồng hành cùng người dân vượt qua đại dịch

Tháng 9/2021, Dai-ichi Life Việt Nam phối hợp với đối tác eDoctor triển khai chương trình hỗ trợ tư vấn sức khỏe miễn phí từ xa cho F0 điều trị tại nhà. Ngoài hỗ trợ thông tin và hướng dẫn cần thiết để bệnh nhân tự chăm sóc, phục hồi, theo dõi sức khỏe, kịp thời ứng phó với những diễn biến xấu, chương trình còn giúp họ biết cách giữ an toàn ở mức cao nhất cho người thân.

Trước đó, vào tháng 4/2021, thương hiệu bảo hiểm này đã hợp tác MyDoc (Singapore) - nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên nền tảng kỹ thuật số hàng đầu châu Á - ra mắt nền tảng tư vấn trực tuyến Dai-ichi e-Health.

Nhờ công nghệ hiện đại, người dùng có thể dễ dàng kết nối với bác sĩ có chuyên môn cao mọi lúc mọi nơi chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên điện thoại, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí thăm khám. Dịch vụ tư vấn linh hoạt từ 8h đến 22h tất cả ngày trong tuần, kể cả dịp lễ, Tết với thông tin cá nhân luôn được bảo mật an toàn.

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tư vấn sức khỏe miễn phí từ xa.

Song song đó, Dai-ichi Life Việt Nam tổ chức nhiều tọa đàm trực tuyến với các khách mời đặc biệt, mang đến kiến thức hữu ích về sức khỏe cộng đồng, qua đó giúp mọi người an tâm, sẵn sàng hòa nhập với cuộc sống bình thường mới.

Ngay khi dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam, công ty đã triển khai chương trình hỗ trợ và tư vấn tài chính cho người không may nhiễm Covid-19 với tổng ngân sách 77 tỷ đồng . Chương trình nhân văn này đã hỗ trợ kịp thời về mặt tài chính cho hàng nghìn khách hàng và gia đình trong khoảng thời gian khó khăn.

Bên cạnh các dịch vụ và chương trình chăm sóc sức khỏe quy mô lớn, trong năm 2020 và 2021, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Dai-ichi Việt Nam dành gần 14 tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống dịch, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhi ung thư bị ảnh hưởng bởi Covid-19...

Đại diện Dai-ichi Life Việt Nam trao tặng máy thở và tiền mặt cho tỉnh Bắc Giang.

Hướng đến xây dựng lối sống tích cực, chủ động rèn luyện và chăm sóc sức khỏe, góp phần lan tỏa thông điệp "Khỏe để yêu thương", công ty đã tổ chức giải đi/chạy bộ trực tuyến vì cộng đồng "Dai-ichi - Cung đường yêu thương 2021". Chương trình thu hút gần 16.000 người dân, nhân viên, tư vấn tài chính... tham gia trên cả nước với số tiền gây quỹ gần 5 tỷ đồng .

Hướng đến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu

Năm nay, Dai-ichi Life Việt Nam lên kế hoạch ra mắt các sản phẩm, dịch vụ, chương trình chăm sóc sức khỏe trọn đời về thể chất, tinh thần và bảo vệ tài chính an toàn hiệu quả cho khách hàng cùng gia đình.

Bên cạnh đó, công ty cũng tích cực lan tỏa thông điệp "15 năm - Kết nối triệu yêu thương" đến nhân viên, đối tác và cộng đồng thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa: Khởi động giải đi/chạy bộ vì cộng đồng "Dai-ichi - Cung đường yêu thương 2022", tổ chức chương trình "Nước sạch học đường", "Tình thương cho em"...

Đặc biệt, lấy cảm hứng từ chiến dịch bảo vệ môi trường trên toàn cầu của Tập đoàn Dai-ichi Life, chương trình "Plastic - Less for more" (Giảm nhựa thải, tăng nhựa sống) của Dai-ichi Life Việt Nam đã được phát động trong tháng 3 này.

Tập thể nhân viên Dai-ichi Life Việt Nam hưởng ứng chương trình "Giảm nhựa thải, tăng nhựa sống".

Hoạt động được xem như lời kêu gọi nhân viên, đối tác, khách hàng và cộng đồng thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, thay thế bằng các dòng thân thiện với môi trường và sức khỏe con người, góp phần gây quỹ cho dự án trồng 1.500 cây xanh và bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em trong năm 2022.

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, cho biết với hướng đi khác biệt “Tốt nhất hơn lớn nhất”, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tiếp tục chiến lược phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Công ty luôn xem khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động và lấy sự hài lòng của họ làm thước đo thành công.

"Chúng tôi cam kết không ngừng sáng tạo, đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng đầu tư công nghệ số để mang đến các tiện ích tối ưu, gia tăng trải nghiệm cũng như tạo ra các giá trị vượt trội, hướng đến trở thành nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Việt Nam", ông Quân cho biết.