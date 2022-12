Đại học Stanford bị điều tra vì cáo buộc phân biệt đối xử với nam giới

Cựu sinh viên Đại học Stanford cho rằng trường cung cấp những chương trình có lợi cho nữ giới, nhắm vào những chương trình vốn được thiết kế để giảm bớt bất lực cho phụ nữ.

Người tố cáo cho rằng chương trình của Đại học Stanford đang phân biệt đối xử với nam giới. Ảnh: The Chronicle.

Ngày 30/4, Forbes đưa tin Đại học Stanford đang bị Văn phòng Dân quyền (OCR) thuộc Bộ Giáo dục Mỹ điều tra vì có hành vi phân biệt đối xử với sinh viên nam.

Người đệ đơn khiếu nại là Kursat Pekgoz, giám đốc một công ty bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ và James Moore - cựu sinh viên Stanford - hiện là giáo sư danh dự của Đại học Southern California. Hai người tin rằng những chương trình của Đại học Stanford đang vi phạm Title IX (tạm dịch: Luật số 9 - luật được thông qua ở Mỹ năm 1972 nhằm bảo vệ các cá nhân khỏi sự phân biệt đối xử, phân biệt giới tính ở môi trường giáo dục đại học).

Kursat Pekgoz và James Moore tố cáo 27 chương trình của Đại học Stanford đang vi phạm Title IX. Khi nhận đơn tố cáo, Văn phòng Dân quyền đã mở cuộc điều tra 5 trong số 27 chương trình được nêu:: Stanford's Women in Business; Women in Stanford Law; Stanford Women in Design; Stanford Society of Women Engineers; Gabilan Provost's Discretionary Fund.

Kursat Pekgoz và James Moore nêu rằng 4 trong số 5 chương trình trên là bất hợp pháp vì tên chương trình chỉ nhắc đến nữ giới, ngụ ý nam giới sẽ bị loại trừ. Tất cả thành viên tham gia chương trình này đều là nữ giới, trong khi nam giới trong trường không được cung cấp những chương trình tương tự.

Điểm mấu chốt mà Pekgoz và Moore đưa ra là những chương trình này hỗ trợ tuyển dụng và giữ chân các giảng viên nữ trong lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật (STEM), trong khi giảng viên nam không được hỗ trợ.

Loạt chương trình này được thiết kế để phụ nữ giới phát triển mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau và thảo luận về các vấn đề liên quan. Thông qua đó, chương trình giúp tăng cường tính đại diện của nữ giới ở những lĩnh vực họ ít chiếm lợi thế.

Trong lịch sử, phụ nữ từng bị loại trừ và gạt sang một bên trong các chương trình STEM, nhưng ông Moore nói rừng phụ nữ hiện đang chiếm đa số trong các chương trình này trên cả nước.

Bà Michele Dauber, Giáo sư Luật và Xã hội học của Đại học Stanford, cho biết bà không ngạc nhiên khi biết tin những chương trình dành cho nữ giới của trường bị tố cáo. Theo bà Dauber, Đại học Stanford và các tổ chức khác đáng ra phải được hoan nghênh vì họ đã nỗ lực khắc phục những định kiến đối với phụ nữ kéo dài hàng thế kỷ, thay vì bị tố cáo, chỉ trích.

Đại học Stanford chưa phản hồi về những cáo buộc trên.

Đại học Stanford không phải tổ chức giáo dục duy nhất bị điều tra. Học bổng, giải thưởng và các chương trình hướng tới phụ nữ của những tổ chức khác cũng trở thành mục tiêu của những người như Kursat Pekgoz.

Ngoài Stanford, Kursat Pekgoz còn đệ đơn tố cáo Đại học California ở Santa Cruz. Sau khiếu nại của Pekgoz, nhà trường đã mở rộng học bổng Marilyn C. Davis cho cả sinh viên nam và nữ. Trước đây, học bổng chỉ dành cho các bà mẹ trở lại trường đại học để theo đuổi các ngành khoa học.

Kursat Pekgoz cũng tố cáo Đại học Southern California và Đại học Yale vào tháng 1/2018 và tháng 4/2018 vì cho rằng hai trường này vi phạm Title IX. Bộ Giáo dục Mỹ cũng đã mở điều tra hai trường này sau khi nhận đơn tố cáo.