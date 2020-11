Đại học Đông Đô cấp 193 bằng cử nhân không qua tuyển sinh

Cơ quan điều tra xác định Dương Văn Hòa cùng nhóm cán bộ Đại học Đông Đô cấp hàng loạt bằng cử nhân ngôn ngữ Anh cho người khác mà không qua tuyển sinh.

Ngày 23/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố Dương Văn Hòa (37 tuổi, cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô) về tội Giả mạo trong công tác.

Cùng tội danh này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Trần Kim Oanh (cựu Hiệu phó - Viện phó Viện đào tạo liên tục Đại học Đông Đô) và 8 bị can khác là các cựu cán bộ trường này.

Theo kết luận điều tra, Đại học Đông Đô chưa được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo văn bằng 2, trong đó có văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh.

Tuy nhiên, giai đoạn 2015-2017, bị can Dương Văn Hòa là hiệu trưởng, đã cùng các bị can đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh và được Bộ GD&ĐT thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó có chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Bị can Hòa (trái), Trần Ngọc Quang (giữa) và Phạm Vân Thùy. Ảnh: Bộ Công an.

Cơ quan điều tra cho rằng từ tháng 4/2017, bị can Trần Khắc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT nhà trường, đang bị truy nã) đã lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý tuyển sinh, cấp văn bằng 2 và lợi dụng chính sách tự chủ giáo dục đại học để chỉ đạo Trần Kim Oanh và Dương Văn Hòa ký thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ngôn ngữ Anh gửi các cơ sở.

Sau đó, 12 cơ sở tuyển sinh của trường đã thu hút hơn 3.500 học viên đăng ký. Tổng số tiền các cá nhân nộp cho Đại học Đông Đô để dự tuyển là trên 24 tỷ đồng .

Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, Đại học Đông Đô chỉ cung cấp tài liệu thể hiện khoảng 2.500 người nộp tổng số tiền hơn 18 tỷ. Trong đó, các bị can sử dụng 780 tỷ để chi cho hoạt động thi và chấm thi văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh. Số tiền còn lại được sử dụng trong các hoạt động chung của trường.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng quá trình đào tạo, các bị can đã cấp 193 bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Anh cho các cá nhân mà không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng.

Trong vụ án, cơ quan chức năng đánh giá bị can Trần Khắc Hùng giữ vai trò chủ mưu. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn nên cảnh sát ra quyết định truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.