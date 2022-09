Đại học CMC xét tuyển bổ sung 100 chỉ tiêu năm 2022

Đợt tuyển sinh bổ sung của Đại học CMC giúp tăng khả năng trúng tuyển cho thí sinh chưa đăng ký thành công, đồng thời mang đến cơ hội nhận học bổng trị giá 100% học phí.

Hội đồng tuyển sinh Đại học CMC (mã trường: MCA) thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2022 theo 4 phương thức: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết quả học tập bậc THPT (học bạ); xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh của nhà trường; xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2022.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Theo đó, đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT (mã phương thức: MCA100) và phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT - học bạ (mã phương thức: MCA200), thí sinh đủ điều kiện dự tuyển khi đạt điểm với từng ngành đào tạo như dưới.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung các ngành đào tạo tại Đại học CMC.

Với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (mã phương thức: MCA402), thí sinh đủ điều kiện dự tuyển khi đạt một trong các tiêu chí sau: Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2022 đạt từ 80 điểm trở lên; kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2022 đạt từ 650 điểm trở lên; kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa tổ chức đạt từ 15 điểm trở lên (tổ hợp K01 hoặc K02).

Đối với phương thức xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh của Đại học CMC (mã phương thức: MCA303), thí sinh đủ điều kiện dự tuyển khi đạt đầy đủ các tiêu chí xét tuyển thẳng được quy định trong đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của trường.

Tăng cơ hội trúng tuyển và nhận học bổng toàn phần

Bên cạnh tăng cơ hội trúng tuyển, thông qua đợt xét tuyển bổ sung của Đại học CMC, thí sinh còn có thể nhận nhiều suất học bổng trị giá 50% - 70% - 100% học phí toàn khóa nếu có thành tích học tập xuất sắc. Quỹ học bổng “CMC - Vì bạn xứng đáng” sẽ là tấm vé thông hành giúp các sĩ tử tự tin chinh phục cánh cửa đại học.

Đợt xét tuyển bổ sung của Đại học CMC là cơ hội cuối để thí sinh tăng tối đa cơ hội trúng tuyển và nhận học bổng trị giá đến 100%.

Đại diện Đại học CMC cho biết: "Năm 2022, nhà trường có những chính sách học bổng đa dạng giúp tạo động lực, cơ hội, điều kiện để người học được tiếp cận môi trường đào tạo chuyển đổi số tân tiến, chất lượng, hiện đại”.

Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển dự kiến đến hết ngày 10/10. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên website đăng ký xét tuyển của Đại học CMC tại địa chỉ: xettuyen.cmc-u.edu.vn. Ngoài ra, nhà trường nhận hồ sơ trực tiếp hoặc gửi chuyển phát qua đường bưu điện đến văn phòng tuyển sinh Đại học CMC ở địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà CMC - số 11 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.