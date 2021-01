‘Đại gia Gatsby’ sẽ có bản truyền hình

Dự án chuyển thể cuốn tiểu thuyết “The Great Gatsby” của F. Scott Fitzgerald thành bản truyền hình với kinh phí lớn đang được tiến hành.

The Hollywood Reporter đưa tin A+E Studios và ITV Studios America đang hợp tác với biên kịch Michael Hirst sản xuất một bộ phim truyền hình dựa trên cuốn tiểu thuyết lừng danh The Great Gatsby (tựa Việt: Đại gia Gatsby) của F. Scott Fitzgerald. Nhà sản xuất dự định chào hàng bộ phim với các kênh truyền hình cáp hoặc dịch vụ xem video trả phí.

Dự án được ấp ủ trong nhiều năm

Nội dung bản truyền hình của The Great Gatsby được hình dung sẽ gói gọn trong một mini-series với kịch bản do Michael Hirst chấp bút. Nhà làm phim được biết đến cùng tiếng tăm của loạt phim Elizabeth, The Tudors, Vikings. Ông cũng đảm nhận vai trò chỉ đạo sản xuất cùng Michael London từ Groundswell Production.

Biên kịch Michael Hirst. Ông nổi tiếng với vai trò nhà sáng tạo series truyền hình Vikings. Ảnh: Getty Images.

Những người nắm quyền thừa kế di sản của Fitzgerald cũng tham gia dự án. Blake Hazard, chắt của Fitzgerald và bà Zelda Fitzgerald, cùng một thành viên được ủy thác từ tổ chức quản lý di sản sẽ đảm nhận vai trò cố vấn sản xuất.

Nhiều nguồn tin cho hay A+E Studios đã nắm trong tay quyền chuyển thể cuốn tiểu thuyết lừng danh trong nhiều thập kỷ, kể từ thời điểm bộ phim điện ảnh chiếu truyền hình cùng tên ra mắt năm 2000 với Paul Rudd trong vai Nick Carraway, Tobey Stephens thủ vai Jay Gatsby và Mira Sorvino là Daisy. Đây là sản phẩm hợp tác giữa hãng và BBC, chiếu tại Mỹ trên hệ thống A&E Network.

Bản chuyển thể truyền hình của Hirst đã được phát triển trong ít nhất ba năm, kể từ thời điểm vị biên kịch đạt được thỏa thuận tổng thể với Barry Jossen từ A+E Studios. Dự án được triển khai âm thầm trong năm 2020 tại Apple trước khi gã khổng lồ công nghệ thay đổi chiến lược.

“Dường như tôi đã gắn bó với Gatsby phần lớn đời mình. Tôi đọc cuốn sách khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giảng dạy các nội dung về nó tại Oxford trong thập niên 1970 rồi thường xuyên đọc lại nó từ đó tới nay”, Hirst tiết lộ.

Ông tiếp tục dẫn lại lời của nhà phê bình Lionel Trilling: “The Great Gatsby vẫn còn nguyên tính thời sự như khi mới ra đời, thậm chí sức nặng và tính liên hệ của tác phẩm còn ngày càng tăng lên”. Theo lời nhà biên kịch, nước Mỹ ngày nay đang tìm cách tự sáng tạo chính nó một lần nữa.

Trong phiên bản The Great Gastby ra mắt năm 2000, nhân vật Jay Gatsby do nam diễn viên Paul Rudd (Ant-Man) thủ vai. Ảnh: A&E Network.

“Do đó, giờ là thời điểm hoàn hảo để nhìn lại câu chuyện không tuổi bằng một ánh sáng mới, khám phá những nhân vật đã trở thành biểu tượng trong cuốn sách dưới góc nhìn giới tính, chủng tộc và xu hướng tình dục hiện đại.

Cái nhìn lãng mạn của Fitzgerald không thể ngăn cản ông nghiên cứu và khám phá những góc khuất tăm tối của giấc mơ Mỹ. Đó là lý do tác phẩm vừa bi kịch vừa giàu hy vọng, và vẫn có giá trị liên hệ với ngày hôm nay”, Hirst kết luận.

Tham vọng về một bộ phim đa sắc tộc

Phiên bản Gatsby do Hirst chấp bút kịch bản sẽ khám phá cộng đồng da đen sống tại New York thập niên 1920, cũng như văn hóa âm nhạc thiểu số của nước Mỹ. William B. Ransford, giáo sư ngành Văn hóa và văn học Anh từ Đại học Columbia, cùng nhà nghiên cứu văn hóa Mỹ-Phi Farah Jasmine Griffin, sẽ cộng tác với đoàn phim trong vai trò cố vấn. Griffin sẽ làm việc trực tiếp với Blake Hazard và Hirst về các vấn đề xoay quanh tác phẩm.

Được mô tả là như một sự tưởng tượng lại, bộ phim truyền hình sẽ đào sâu vào cuộc đời còn ẩn giấu của các nhân vật thông qua cái nhìn hiện đại về sự tan vỡ của giấc mơ Mỹ, trong khi vẫn bảo tồn nguyên vẹn tầm nhìn vượt thời gian của Fitzgerald.

Phiên bản mới nhất của The Great Gastby ra rạp năm 2013, với Jay Gatsby do Leonardo DiCaprio thủ vai. Ảnh: Warner Bros.

“Tôi có một giấc mơ dài lâu về một phiên bản đa dạng sắc tộc và dồi dào chất liệu văn hóa hơn của Gatsby. Nó sẽ phản ánh nước Mỹ chúng ta đang sống, một phiên bản mà chúng ta đều thấy mình trong những câu chữ được Scott viết ra.

Michael đã thể hiện sự tôn kính sâu sắc với nguyên tác của Scott khi thực hiện dự án này. Nhưng anh cũng đồng thời cho thấy sự dũng cảm khi kể lại câu chuyện kinh điển theo một cách tiếp cận mới”, vị chắt gái của Fitzgerald chia sẻ.

Trong lịch sử, The Great Gastby đã được chuyển thể nhiều lần trên màn ảnh rộng trong các năm 1926 (với Warner Baxter trong vai Gatsby), 1949 (Alan Ladd), 1974 (có Robert Redford cùng Mia Farrow trong vai chính) và 2013. Trong phiên bản 2013, Jay Gatsby do Leonardo DiCaprio thủ vai, Tobey Maguire là Nick Carraway và Carey Mulligan vào vai Daisy.