Đại gia đình nông dân - mô hình giúp Cô Gái Hà Lan phát triển bền vững

Một tập đoàn đa quốc gia với gần 24.000 nhân sự nhưng lại có gốc rễ là người nông dân. Điều kỳ lạ này chính là cách Cô Gái Hà Lan vận hành và lớn mạnh gần 150 năm qua.

Để tạo ra dòng sữa tươi chuẩn chất lượng toàn cầu, Cô Gái Hà Lan (thuộc FrieslandCampina - top 4 tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu) chọnđẩy mạnh liên kết các hộ chăn nuôi thành một đại gia đình gần 19.000 thành viên. 150 năm vươn tầm thế giới, hãng đã chứng tỏ triết lý kinh doanh đúng đắn của mình.

Từ mô hình trao quyền làm chủ cho nông dân

Lịch sử Cô Gái Hà Lan bắt đầu từ 1871, khi những người nông dân cùng liên kết để sản xuất và kinh doanh những sản phẩm sữa chất lượng. Đến nay, mô hình “người nông dân điều hành kinh doanh” vẫn được duy trì như một giá trị cốt lõi của hãng.

Vào Việt Nam năm 1996, thay vì đầu tư các trang trại lớn, Cô Gái Hà Lan tiếp tục thực hiện mô hình người nông dân làm chủ bằng cách giúp họ phát triển chăn nuôi bò sữa trên chính mảnh đất của mình. Thời điểm đó, đặt niềm tin vào một doanh nghiệp FDI là quyết định khá khó khăn với nhiều nông hộ Việt. Thế nhưng, bằng phương pháp tiếp cận đúng đắn, các hỗ trợ thiết thực và cam kết hợp tác lâu dài của Chương trình Phát triển ngành sữa, Cô Gái Hà Lan dần trở thành đối tác tin cậy của nhà nông. Sau hơn 2 thập kỷ triển khai, hơn 8.000 nông dân đã cùng tham gia.

Qua những buổi tập huấn với chuyên gia nước ngoài, nông dân Việt được trang bị nhiều kiến thức chăn nuôi bò sữa chuẩn Hà Lan.

Sáng lập, duy trì và mở rộng Chương trình Phát triển ngành sữa chính là thành tựu đặc biệt mà ít hãng sữa nào có thể làm được. Từ chương trình này, Cô Gái Hà Lan kết nối nông dân với thị trường và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức để cùng nhau thành công tại Việt Nam.

“Thật tuyệt vời khi người sở hữu doanh nghiệp chính là nông dân. Đó là cách chúng tôi đảm bảo được chất lượng từ cỏ cho bò ăn, chất lượng sữa tươi nguyên liệu cho tới sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng”, bà Ingrid Mol - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển của FrieslandCampina - cho biết.

Dù ở Hà Lan hay Việt Nam, tập đoàn sữa 150 năm tuổi luôn xem người nông dân là trọng tâm của sự phát triển.

Theo thống kê giai đoạn 2001-2014, sản xuất sữa tại Việt Nam tăng bình quân 26,6%/năm nhưng chỉ đủ đáp ứng 28% nhu cầu. Nắm bắt được dư địa này, những năm qua, nhiều doanh nghiệp đã tham gia vào ngành chế biến sữa, chủ yếu bằng cách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu riêng.

Giữa xu hướng đó, Cô Gái Hà Lan vẫn trung thành với mô hình đại gia đình nông dân tại Việt Nam. Từ 2014, tập đoàn càng củng cố triết lý "người nông dân làm chủ" bằng việc phát triển vùng nguyên liệu tại Hà Nam theo hình thức hợp tác với các hộ nông dân, hình thành những trang trại quy mô gia đình (50-80 bò/trại).

Một nông trại bò sữa chuẩn của nông dân Việt Nam tại Đơn Dương (Lâm Đồng).

Cách làm này đã tạo nên sức mạnh của Cô Gái Hà Lan. Bởi chỉ có chính người chủ mới đặt hết tâm sức vào từng việc mình làm. Hơn ai hết, họ hiểu và biết cách chăm sóc tốt nhất cho từng cô bò để có thể sản xuất ra loại sữa chất lượng.

Đến chuẩn sữa an toàn, tự nhiên và thuần khiết

Những doanh nghiệp có tiếng nói quyết định đến ngành mình đang kinh doanh như Cô Gái Hà Lan có bức tranh toàn cảnh về ngành. Họ ý thức được mỗi bước đi của mình không chỉ để phát triển thương hiệu, mà còn tác động đến ngành công nghiệp mình là hạt nhân. Và trong mỗi bước đi ấy, hãng luôn coi mỗi nông hộ là thành viên chủ chốt của quá trình phát triển.

Có dịp đến huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, ai cũng cảm thấy sự khởi sắc của các nông trại bò sữa nơi đây. Gia đình anh Trường - chị Ái là một thành viên tích cực của cộng đồng này. Với trang trại hơn 1 ha và đàn bò 30 con, mỗi ngày gia đình anh chị thu hoạch được 280 kg sữa tươi nguyên liệu an toàn, tự nhiên và thuần khiết. Bí quyết đằng sau thành quả này là quy trình chăn nuôi chuẩn Hà Lan mà gia đình anh chị, cùng nhiều nông hộ nông khác được thụ hưởng từ Chương trình Phát triển ngành sữa.

Dòng sữa tươi nguyên liệu của Cô Gái Hà Lan an toàn vượt chuẩn 11 lần so với quy định của Việt Nam.

Bàn về ý nghĩa mà Chương trình Phát triển ngành sữa mang lại, ông Roel van Neerbos - Chủ tịch Tập đoàn FrieslandCampina, Khối các sản phẩm tiêu dùng - khẳng định: “Với tiềm lực lớn, chúng tôi có thể thành lập trang trại tại các quốc gia. Nhưng sẽ ý nghĩa hơn nếu chúng tôi thúc đẩy ngành sữa nước bạn, giúp người nông dân tăng thu nhập và tái đầu tư vào đàn bò. Chương trình Phát triển ngành sữa được lập ra để những người nông dân tại Hà Lan và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, cùng hợp tác nâng cao năng lực sản xuất”.

Bằng cách làm đúng đắn, Cô Gái Hà Lan đã nhận được cam kết vô hình nhưng vô giá về chất lượng sữa nguyên liệu: Sữa không chỉ an toàn, tự nhiên và thuần khiết chuẩn châu Âu, mà còn hòa hợp với yếu tố tình thương con người dành cho đàn bò, cùng truyền thống 150 năm và công nghệ tối tân từ Hà Lan. Sữa nguyên liệu đạt chuẩn không chỉ là tiền đề cho sản xuất kinh doanh, mà còn là bằng chứng cho sứ mệnh "Better nutrion for the world" (tạm dịch: Mang lại nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho thế giới) của Cô Gái Hà Lan.

Cô Gái Hà Lan cung cấp nguồn dinh dưỡng tự nhiên, an toàn cho hàng tỷ người dùng khắp thế giới.