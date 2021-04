Đại gia cà phê Thái Lan muốn phủ khắp thị trường Việt Nam

Vụ bán mỏ cát sông Tiền với giá 2.812 tỷ đồng 'là điều bất thường'

Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định không doanh nghiệp nào dám mua 1 m3 cát với giá hơn 1,1 triệu đồng, do đó kết quả đấu giá mỏ cát 2,4 triệu m3 là bất thường.