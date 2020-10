Đại gia bất động sản TP.HCM đua nhau 'Bắc tiến'

Bên cạnh giá nhà TP.HCM đã chạm mức cao, nguồn đất khan hiếm, các chuyên gia cho rằng thị trường Hà Nội đầy tiềm năng thu hút nhiều chủ đầu tư “Bắc tiến”.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc batdongsan.com.vn, cho biết thời gian qua, nhiều nhà đầu tư bất động sản phía Nam có xu hướng “Bắc tiến”.

“Không chỉ nhà đầu tư riêng lẻ, thị trường cũng đang chứng kiến những ông lớn ở TP.HCM 'Bắc tiến'”, ông Quốc Anh nói.

Có thể kể đến những tên tuổi lớn của thị trường phía Nam như Phú Long với dự án Splendora Bắc An Khánh giai đoạn 2 có quy mô gần 200 ha, Him Lam với dự án Him Lan Vạn Phúc ở Hà Đông, Phú Mỹ Hưng có kế hoạch phát triển dự án ở phía tây Hà Nội.

Lý giải về xu hướng trên, ông Quốc Anh cho rằng trong những năm qua, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ phía Bắc đã đổ tiền vào TP.HCM và các thị trường lân cận. Làn sóng này cộng hưởng với những yếu tố tiềm năng, nội lực sẵn có khiến giá nhà tại TP.HCM và một số tỉnh chạm mức cao, khiến các nhà đầu tư có xu hướng trở về "quê hương".

Toàn cảnh dự án Splendora Bắc An Khánh. Ảnh: Hoàng Hà.

Ghi nhận xu hướng các chủ đầu tư TP.HCM có mong muốn đầu tư tại Hà Nội, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn của Savills Hà Nội, cho rằng không chỉ các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt với thị trường Hà Nội.

Theo bà Hằng, hiện tượng này dễ hiểu bởi có 3 yếu tố chính khiến Hà Nội trở thành một thị trường tiềm năng.

“Thứ nhất, tính pháp lý khiến các nhà đầu tư yên tâm. Thứ hai, các nhà đầu tư TP.HCM và nước ngoài mong muốn mang lại một làn gió mới, xu hướng phát triển mới cho thị trường Hà Nội, tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với các chủ đầu tư Hà Nội. Thứ ba, bản thân các chủ đầu tư có đủ khả năng và năng lực để kết hợp với các nhà đầu tư tạo ra các sản phẩm vừa túi tiền mà vẫn có thể đáp ứng được kỳ vọng của chủ đầu tư”, bà Hằng nói.

Đại diện Savills Hà Nội nhìn nhận các chủ đầu tư tại TP.HCM đều có nhiều kinh nghiệm về phát triển bất động sản. Dù các chủ đầu tư ở Hà Nội bắt đầu chú trọng đến phát triển điều kiện hạ tầng, đầu tư tiện ích và cải thiện quy trình bàn giao, nhìn chung chất lượng các dự án tại đây vẫn còn đi sau thị trường phía Nam.

Thị trường bất động sản Hà Nội được đánh giá đầy tiềm năng phát triển. Ảnh: Việt Linh.

Ở góc độ đầu tư, bà Hoàng Nguyệt Minh, Phó giám đốc bộ phận Tư vấn Đầu tư của Savills Hà Nội, đánh giá đa phần các dự án nhà ở Hà Nội được đầu tư bởi các chủ đầu tư xuất phát từ Hà Nội và chất lượng thị trường chung cư nhà ở Hà Nội có phần thấp hơn so với TP.HCM.

“Nguồn đất tại TP.HCM đang ngày càng khan hiếm, điều đó đã tạo ra một làn sóng dịch chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội để tìm kiếm những cơ hội mới”, bà Minh nêu quan điểm.

Khó khăn lớn nhất của các nhà đầu tư từ TP.HCM là tìm kiếm các dự án tiềm năng và cơ hội hợp tác với chủ đất tại Hà Nội. Do đó, thành công của các chủ đầu tư từ TP.HCM tại thị trường Hà Nội vẫn còn là một dấu hỏi.

“Các chủ đầu tư từ TP.HCM sẽ cân nhắc tâm lý khách hàng là một trong những thách thức lớn, vì họ có thể chưa hiểu tường tận về nhu cầu và thị trường bất động sản Hà Nội, cụ thể là về giá. Tại TP.HCM, những dự án tại trung tâm TP có thể lên đến trên 10.000 USD /m2. Tuy nhiên, ở Hà Nội, những dự án như vậy rất ít và khó bán”, đại diện Savills Hà Nội nói.

Báo cáo thị trường bất động sản quý III của batdongsan.com.vn chỉ ra thị trường bất động sản Hà Nội có sự tăng trưởng về mức độ quan tâm lẫn khả năng tăng giá hơn so với tại TP.HCM.

Cụ thể, chỉ số giá bất động sản tại Hà Nội ghi nhận tăng 0,3% theo quý, trong khi tại TP.HCM giảm 1,5%. Mức độ quan tâm của khách hàng đối với thị trường bất động sản Hà Nội qua lượng tìm kiếm tăng 5%, trong khi tại TP.HCM giảm 3%.