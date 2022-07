Đại diện Bộ GD&ĐT lên tiếng về thông tin lộ đề thi Ngữ văn

Trưa 7/7, ông Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, khẳng định thông tin lộ đề thi môn Ngữ văn là không chính xác.

Theo ông Phong, quá trình in sao, vận chuyển và bảo quản đề thi tốt nghiệp THPT 2022 rất nghiêm ngặt, có sự tham gia của cả lực lượng công an. Bộ GD&ĐT đã chuyển thông tin cho rằng đề thi Ngữ văn bị lộ đến Cục An ninh Chính trị Nội bộ (A03), Bộ Công an, để xác minh, làm rõ.

Phó cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng nói thêm những tác phẩm văn học trong chương trình học và sách giáo khoa rất ít, khoảng 4-5 tác phẩm. Việc một số người nói trúng tên tác phẩm chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

"Nếu có người phát tán nội dung câu hỏi giống nội dung đề thi mới được coi là bị lộ", ông nói.

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội tối 6/7.

Ông Nguyễn Sơn Minh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục, Bộ GD&ĐT, cho hay về một số thông tin liên quan đề thi môn Ngữ văn chưa được kiểm chứng xuất hiện trên mạng xã hội, bộ đã báo cáo các đơn vị chức năng để xác minh và xử lý. Đồng thời, ông cảnh báo thí sinh, giáo viên không lan truyền thông tin giả mạo trên.

Trước đó, tối 6/7, tài khoản Facebook có tên Bùi Quang Cảnh đăng trong nhóm "Trường Người Ta" ảnh chụp đoạn tin nhắn trao đổi với Fanpage của Bộ GD&ĐT về đề thi Ngữ văn liên quan tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. Thông tin này nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Đề thi sáng nay có câu hỏi về tác phẩm này. Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước sự trùng hợp trên.

Sáng nay, gần một triệu thí sinh cả nước hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, thời gian 120 phút, bằng hình thức tự luận. Đề thi được giáo viên và thí sinh đánh giá vừa sức, có phần hay hơn năm ngoái. Hầu hết sĩ tử, sau khi rời phòng thi, đều tự tin đạt điểm từ 6 trở lên, nhiều em kỳ vọng đạt điểm 8-9.