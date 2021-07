Đại chiến căng thẳng nhất trong năm của các ca sĩ

Việc phát hành album, ca khúc mới vào mùa hè đã trở thành một nghi thức không thể thiếu ở Kpop. Thời điểm từ tháng 6-8 hàng năm được xem là mùa đại chiến của các nhóm nữ.

Mùa hè tại Kpop thường được báo chí Hàn Quốc đề cập đến như “đại chiến của nhóm nhạc nữ”. Mỗi khi mùa hè đến, phần lớn nhóm nhạc nữ đều "đặt gạch" lịch phát hành bài hát mới.

Vì lịch phát hành bài hát mới dày đặc, mùa hè được nhận định là mùa "đại chiến nhóm nhạc nữ". Và nhóm nhạc nào chiến thắng trận chiến cam go trên có tiềm năng được gọi là “summer queen” (nữ hoàng mùa hè).

Đây là khái niệm dành cho nhóm nhạc nữ có loạt ca khúc thịnh hành, tạo ảnh hưởng vào mùa hè và lâu dần đã trở thành nét đặc trưng trong thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Đa số nhóm nhạc nữ Kpop có xu hướng phát hành album mới vào mùa hè.

Khởi đầu của khái niệm "nữ hoàng mùa hè"

Có thể nói chính nhóm nhạc nữ SISTAR đã giúp khai sinh khái niệm “nữ hoàng mùa hè”.

Sau thành công của hai ca khúc tươi sáng mang âm hưởng mùa hè là So Cool (tháng 7/2011) và Loving U (tháng 6/2012), công ty quản lý Starship nhận thấy tiềm năng trong việc phát hành bài hát mới vào mùa hè. Một chiến lược dài hơi được công ty vạch ra, kể từ đó, suốt từ năm 2011 tới năm 2017 - năm cuối cùng SISTAR hoạt động, nhóm luôn cho ra mắt bài hát mới vào thời điểm mùa hè.

Chiến lược của Starship được khán giả và giới chuyên môn đánh giá là sáng suốt khi toàn bộ ca khúc ra mắt vào mùa hè của SISTAR như So Cool, Loving U, Touch My Body, I Swear, Shake It… đều đạt thành công vang dội với thành tích nhạc số xuất sắc, khiến khán giả Hàn Quốc ưu ái đặt biệt danh cho nhóm là “nữ hoàng mùa hè” và "nữ hoàng nhạc số".

Chứng kiến thành công của SISTAR, công ty quản lý tại Hàn Quốc dần nhận ra tiềm năng trong việc quảng bá ca khúc mới vào mùa hè. Từ nhóm nữ hàng đầu tới nhóm nữ kém danh tiếng đều ưu tiên chọn lựa thời gian nóng bức nhất trong năm (theo đúng nghĩa đen) để phát hành bài hát mới.

SISTAR là nhóm nhạc khởi đầu cho khái niệm "nữ hoàng mùa hè".

Có nhiều lý do biến mùa hè thành thời điểm thuận lợi cho nhóm nhạc nữ tại Kpop.

Âm nhạc sôi động, bắt tai với hình ảnh tươi sáng, khoe được vóc dáng trẻ trung, gợi cảm của nhóm nữ là những yếu tố giúp nhạc mùa hè được khán giả Hàn Quốc ưa chuộng. Theo phóng viên Kang Nae Ri của tờ YTN, bài hát mang phong cách "summer party" (những bữa tiệc sôi động vào mùa hè) có xu hướng giúp nhóm nhạc nữ dễ dàng lấy cảm tình của khán giả đại chúng.

Đặt vào trường hợp SISTAR, theo khán giả Hàn Quốc, điểm nhấn trong màn trình diễn của nhóm nằm ở giai điệu rộn ràng được thể hiện bằng giọng ca mạnh mẽ, sảng khoái của Hyorin, Soyu. Thể hình quyến rũ, khỏe khoắn của bốn thành viên cũng được phô bày tối đa trong các mẫu trang phục mỏng nhẹ, nhiều màu sắc của mùa hè.

Những yếu tố trên giúp SISTAR luôn có hit và gây hiệu ứng bùng nổ mỗi khi tới mùa hè. Trong bảy năm hoạt động, nhóm nhạc bốn thành viên đã thành công trong việc khiến công chúng Hàn Quốc nhận định: “Đã là mùa hè thì phải nghe nhạc SISTAR”.

Lý do các nhóm nữ chọn mùa hè để "comeback"

Còn có lý giải cho rằng việc phát hành album vào mùa hè, cụ thể hơn trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8, giúp nhóm nữ có cơ hội tham gia các lễ hội tại đại học (thường được tổ chức vào tháng 9).

Một người làm việc nhiều năm trong ngành giải trí chia sẻ với jTBC News: “Một phần lý do khiến nhóm nữ phát hành album vào mùa hè là họ cân nhắc đến lễ hội tại đại học. Các nhóm nữ lên kế hoạch quảng bá vào mùa hè, tham dự nhiều lễ hội và sự kiện khác nhau bằng ca khúc hit của mình”.

Red Velvet được truyền thông Hàn Quốc gọi là "nữ hoàng mùa hè thế hệ mới".

Cát-xê của nhóm nhạc nam thường cao hơn nhóm nhạc nữ. Do đó, các đại học có xu hướng mời nhóm nhạc nữ tới biểu diễn thay vì nhóm nhạc nam. “Thông thường, yếu tố cát-xê theo mùa không ảnh hưởng tới nhóm nhạc nam. Trong khi đó, nhóm nhạc nữ nhận được rất nhiều show diễn trong mùa lễ hội của các đại học, cũng là thời điểm cát-xê của họ có thể tăng thêm một chút”, người trong ngành chia sẻ.

Tất nhiên, việc phát hành ca khúc mới vào mùa hè không đảm bảo thành công cho nhóm nhạc nữ. Việc cùng lúc đối đầu với nhiều đối thủ, đặc biệt khi phong cách các nhóm có độ trùng khớp cao, có thể khiến nhóm nữ gặp khó khăn khi tạo dấu ấn với khán giả, cũng như áp lực trong vấn đề thành tích album.

Đại chiến lớn nhất trong năm của nhóm nhạc nữ

Thực tế chứng minh rằng sau SISTAR, có nhiều nhóm nhạc nữ đã học theo và đạt thành công khi đi theo chiến lược “nữ hoàng mùa hè” này.

Vào tháng 9/2017, Red Velvet phát hành ca khúc Red Flavor. Sau khi ra mắt, ca khúc đậm màu sắc và âm hưởng mùa hè này đã khiến khán giả Hàn Quốc "phát sốt".

Chi sau 2 giờ phát hành, Red Flavor đứng đầu bảy bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, gồm MelOn, Genie, Naver Music, Bugs, Olleh Music, Soribada và Monkey3. Ca khúc cũng giành vị trí thứ nhất trên hai bảng xếp hạng Gaon Digital Chart và Gaon Download Chart. Tính tới hiện tại, Red Flavor vẫn là một trong những bài hát được yêu thích nhất vào mùa hè.

TWICE vừa quay lại với trận chiến mùa hè bằng MV Alcohol-free.

Tháng 8/2018, Red Velvet tiếp tục quay lại với đường đua âm nhạc bằng Power Up - một bài hát mùa hè khác mang giai điệu vui tươi, dễ thương. Ca khúc nhanh chóng đạt vị trí thứ nhất trên toàn bộ bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và trở thành bài hát đầu tiên của các nghệ sĩ SM giành Perfect All-kill trên tất cả bảng xếp hạng nhạc số. Những thành tích nổi bật trên giúp Red Velvet được báo chí gọi là nữ hoàng mùa hè thế hệ mới.

Cũng trong mùa hè năm 2018, TWICE đã phát hành ca khúc Dance The Night Away. Với giai điệu tươi vui, khỏe khoắn cùng bối cảnh MV quay tại bãi biển, Dance The Night Away nhận được yêu thích rộng rãi, đứng đầu nhiều BXH nhạc số và trở thành một trong những bản nhạc mùa hè được ưa chuộng nhất của các nhóm nhạc gen 3.

Ba năm sau thành công của Dance The Night Away, TWICE vừa quay lại trận chiến mùa hè với concept "summer party" qua ca khúc Alcohol-free - được phát hành vào ngày 9/6.

Một nhóm nữ khác cũng đạt thành công lớn khi theo đuổi hình ảnh "summer queen" là AOA. Vào tháng 6/2015, AOA phát hành ca khúc Heart Attack. Dù phải đối đầu trực diện với bản hit Shake It của "nữ hoàng mùa hè đích thực" SISTAR, Heart Attack vẫn đem về nhiều thành tích khả quan cho AOA. Bài hát bắt tai, tràn đầy năng lượng này đã đứng đầu 6 bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc sau khi ra mắt.

Thừa thắng xông lên, AOA tiếp tục phát hành hai ca khúc mang đậm âm hưởng mùa hè phát hành sau đó, Good Luck (2016) và Bingle Bangle (2018). Cả hai ca khúc đều có thành tích nhạc số tốt, viral mạnh ở Hàn Quốc, giúp AOA trở thành nhóm nhạc nữ được công chúng nhắc tới mỗi khi mùa hè đến.

AOA cũng là nhóm nhạc có nhiều bản hit được phát hành vào mùa hè.

Dù có nhắm tới danh hiệu “nữ hoàng mùa hè” và chuyên chú vào concept nhạc mùa hè hay không, nhóm nhạc nữ của Kpop thường có ít nhất một, hai ca khúc theo phong cách trên. Điển hình có thể kể tới Only You của Miss A, Party của SNSD, Ring My Bell của Girl’s Day, Falling in Love của 2NE1, Remember của Apink, DUMDi DUMDi của (g)I-DLE...

Chia sẻ với OSEN, một người trong ngành tiết lộ: “Đúng là chuyện nhóm nữ comeback vào mùa hè đã được coi như một nghi thức. Người hâm mộ âm nhạc Hàn Quốc có xu hướng quan tâm tới nhóm nữ comeback vào mùa hè hơn dù không cố tình. Lượng nhóm nữ comeback vào mùa hè đang tăng dần”.

Vào tháng 6, Brave Girls tiết lộ nhóm đặt mục tiêu kế nhiệm SISTAR, trở thành "nữ hoàng mùa hè" thế hệ mới. Với tiền đề là siêu hit lội ngược dòng Rollin’ - bài hát được khán giả Hàn Quốc nhận định là "mỗi mùa hè đều sẽ sống dậy", Brave Girls phát hành ca khúc Chi Mat Ba Ram - ca khúc mang đầy đủ những đặc điểm cần có để tạo nên một bản hit mùa hè tiêu chuẩn.

Có ý kiến cho rằng Brave Girls mang nhiều điểm tương đồng với SISTAR, cùng có những giọng ca đầy nội lực, ngoại hình của các thành viên mang lại cảm giác sảng khoái và ngoại hình đẹp, khỏe khoắn.

Nhưng Brave Girls có trở thành "nữ hoàng mùa hè" mới được hay không, còn phải dựa vào sức đua đường dài từ âm nhạc của nhóm. Đặc biệt khi mùa hè từ lâu đã trở thành mùa đại chiến căng thẳng nhất trong năm của các nhóm nhạc nữ, không một tên tuổi nào có thể bàng quan đứng ngoài cuộc chiến trên.