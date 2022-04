Đại ca giang hồ giết người, dùng axit hóa lỏng xác nạn nhân

Những người bị lừa đảo và đám đàn em sợ Từ Đức Ích (ở Đài Loan) vì biết việc phản kháng có thể đổi lại bằng một thùng nhựa đổ đầy axit.

Năm 2015, Từ Đức Ích ra tù với một lý lịch dày đặc tiền án, tiền sự về trộm cướp và cố ý gây thương tích. Những tưởng thời gian trong trại giam sẽ giúp người đàn ông 27 tuổi cải tà quy chính, nhưng Từ Đức Ích trở lại đường cũ, ngụp lặn trong tội ác.

Miệng nhai trầu đỏ chóe, cách nói năng sặc mùi giang hồ, khuôn mặt lồi lõm bặm trợn, Từ Đức Ích thường nhíu mày khi gặp người khác. Cũng nhờ thế mà hắn tự xưng là đại ca và chiêu mộ được không ít thanh thiếu niên bất hảo, lang thang tại khu vực Đài Trung, Đài Loan. Họ thực hiện những vụ trộm cướp tại nhà dân và khu vực đường vắng, sẵn sàng đánh trả khi bị phát hiện.

Tuy nhiên, khi bị cảnh sát điều tra, chúng nhanh chóng ẩn mình, đổi sang nghề khác để thoát khỏi tầm ngắm. Từ và đàn em Vương Mẫn Chính mở một cơ sở môi giới bất động sản nhưng nhằm để lừa đảo khách hàng.

Giết bạn gái của đàn em

Năm 2016, một thiếu nữ họ Thái (16 tuổi, bạn gái của Vương Mẫn Chính) gia nhập nhóm lừa đảo của Từ. Chứng kiến việc Từ thường xuyên bắt bạn trai đi làm những việc phi pháp, Thái thấy sợ nên nhiều lần ngăn cản Vương. Họ bắt đầu có mâu thuẫn.

Một lần Từ vô tình biết được bạn gái Thái là trẻ vị thành niên bỏ nhà đi đang được cảnh sát tìm kiếm. Sau một số chuyện, Thái dần trở thành cái gai trong mắt Từ vì có “lý tưởng” không phù hợp với nhóm và biết được nhiều bí mật có thể khiến hắn ngồi tù.

Thùng đựng thi thể nạn nhân. Ảnh: cna.com.tw.

Trong một phi vụ làm ăn, Từ chiếm đoạt của khách hàng 3 triệu đô la Đài Loan (khoảng 2,5 tỷ đồng ) mang đi ăn chơi. Đến khi khách hàng hỏi đến, hắn mới lo lắng, rồi bắt đầu lên kế hoạch đổ tội cho Thái nuốt không số tiền đó.

Hắn nói với đồng bọn Vương Mân Chính về việc đổ tội cho Thái. Và nếu Thái chết, không ai chứng minh được âm mưu đó là giả dối. Vương sợ nhưng không giám cãi đại ca. Hắn gật đầu làm theo.

Xác thiếu nữ trong chiếc thùng nhựa

Tháng 5/2017, Từ, Vương, bạn gái Từ cùng nhau chuốc rượu cho Thái say, sau đó dùng búa đập vào đầu cô gái. Sợ nạn nhân không chết, Từ bảo bạn gái dùng kéo đâm nhiều nhát vào ngực Thái và tìm cách làm vết thương sâu hơn.

Thậm chí, Từ Đức Ích còn dùng dao cắt cổ nạn nhân. Những kẻ thủ ác sau đó cười khả ố bên xác thiếu nữ.

Vì quá say, nạn nhân không một chút phản kháng. Vương cũng là kẻ máu lạnh hơn khi chứng kiến việc bạn gái bị giết mà không ngăn cản. Sau đó, tên này còn tham gia thu dọn hiện trường.

Thùng nhựa đựng thi thể thiếu nữ. Ảnh: cna.com.tw.

Sáng hôm sau, Từ mua một can axit mạnh. Hắn cùng đồng bọn bỏ xác cô gái vào thùng, dùng axit hóa lỏng thi thể rồi đổ xi măng lên trên.

Sau khi đậy nắp, họ không quên viết lên chiếc thùng màu xanh dòng chữ: “Chất độc - cấm mở”. Chiếc thùng sau đó được chuyển về một xưởng cũ của ba mẹ Từ. Không ai biết trong đó là gì. Hàng ngày ông bà Từ trồng rau, đi lại qua đó nhưng không chú ý đến nó. Họ nghĩ đó chỉ là một thùng hóa chất. Cái chết của thiếu nữ chìm vào quên lãng.

Giết nhân chứng

Năm 2019, Từ và đồng bọn cuốn vào một vụ mua bán đất đai. Một người họ Hà thông qua môi giới là ông Hoàng (54 tuổi) rao bán một miếng đất. Ông Hoàng tìm đến Từ để nhờ rao bán hộ nhưng không ngờ Từ làm giả giấy tờ, bán đứt mảnh đất với giá gần 30 triệu đô la Đài Loan (khoảng 24 tỷ đồng ).

Khi Từ cắt đứt liên lạc, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án. Ông Hoàng là người làm chứng và đưa ra những chứng cứ bất lợi cho Từ nên hắn lên kế hoạch trừ khử người đàn ông này.

Ngày 5/6/2019, sau khi vừa kết thúc buổi làm việc với viện kiểm sát, ông Hoàng bị Từ cùng đồng bọn kéo lên xe, chở đến một trại chó ở vùng ven. Tại đây, hắn ép buộc ông Hoàng rút lại việc làm chứng. Những đòn gậy dáng xuống làm ông Hoàng tối tăm mặt mày, má trái rách một mảng lớn. Hôm đó, ông Hoàng dùng chút sức lực còn lại nói với hắn: “Tao sẽ tố cáo mày, cho mày ngồi tù…”

Từ cười khả ố và nói “vốn dĩ đưa mày đến đây là đã không có ý định cho mày về rồi. Mày chết rồi thì lời làm chứng cũng không có giá trị”. Sau đó, Từ tiêm một lượng lớn heroin vào cổ ông Hoàng rồi sai đàn em dùng súng bắn vào đầu nạn nhân.

Chúng bỏ xác ông Hoàng vào một thùng nhựa lớn, đổ thêm axit và xi măng lên trên rồi mang đi chôn tại một khe núi thuộc huyện Miêu Lật, Đài Loan. Từ dặn đàn em phủ lên trên huyệt một lớp xi măng. Nước mưa sẽ làm xi măng cứng lại, lá cây rụng phủ lên trên tạo thành một bề mặt có thể che dấu đi thùng chứa xác bên dưới.

Vỏ bọc mạnh thường quân

Từ Đức Ích kết hôn với bạn gái và đóng vai một mạnh thường quân thường xuyên đi làm công tác thiện nguyện. Với cái mác lương thiện, hắn tiếp tục làm những việc xấu xa.

Từ điều khiển đàn em lừa đảo qua điện thoại, giả vờ rao bán bất động sản rồi nuốt tiền cọc của khách hàng. Ngoài ra, những vụ đòi nợ được nhóm này thực hiện rất dã man. Từ đe doạ đến đánh đập, các nạn nhân sợ hắn và đám đàn em cũng vậy vì họ biết sự phản kháng có thể đổi lại bằng một cái thùng nhựa đổ đầy axit.

Bị cáo Từ Đức Ích nhận giấy khen vì làm việc thiện. Ảnh: cna.com.tw.

Người nhà của thiếu nữ họ Thái và ông Hoàng đều báo án sau vụ mất tích. Những manh mối cuối cùng đều bế tắc khi mũi điều tra chạm đến Từ Đức Ích.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát có được manh mối khi lấy lời khai một trong những đàn em của Từ. Sự tàn nhẫn của Từ và tội ác mà kẻ cầm đầu bắt anh ta phải làm đã khiến người này bị khủng hoảng tinh thần.

Tội lỗi dày vò nhưng anh ta không dám đi tố cáo. Người này đồng ý cung cấp thông tin nhưng muốn được cảnh sát bảo vệ.

Ngày 23/11/2020, cảnh sát tìm thấy 2 thùng chứa xác của thiếu nữ họ Thái và ông Hoàng. Bố mẹ Từ quá bàng hoàng khi chiếc thùng con trai mang về không phải hoá chất mà là một xác thiếu nữ.

Pháp y kết luận thi thể thiếu nữ họ Thái tử vong do vỡ xương sọ, lồng ngực vẫn còn còn một cái kéo, các xương sườn gẫy nhiều chỗ, khí quản bị cắt bởi vật sắc. Ông Hoàng được xác định tử vong do phát súng bắn xuyên hộp sọ, các tổ chức mô bị hủy hoại do aixit nên không tìm thấy những vết thương khác.

Ngày 27/4/2022, toà án ở Đài Trung, Đài Loan tuyên án tử hình đối với Từ Đức Ích, Vương Mẫn Chính. Lâm Hựu Đình, kẻ dùng súng bắn chết ông Hoàng, chịu mức án chung thân. Những đàn em khác của Từ chịu mức án từ 12 đến 19 năm.